PSV betaalt drie miljoen euro en heeft eerste aanwinst voor nieuw seizoen binnen

Nick Olij maakt definitief de overstap van Sparta Rotterdam naar PSV, zo verzekert De Telegraaf maandag. Alle betrokken partijen zijn tot een akkoord gekomen en de doelman (29) tekent binnenkort een vierjarig contract in Eindhoven. Olij beschikt bij Sparta over een ontsnappingsclausule, waardoor hij de club voor drie miljoen euro kan verlaten.

De overgang van Olij naar PSV hing al enige tijd in de lucht, daar er al een persoonlijk akkoord was bereikt. De ervaren doelman uit Rotterdam is de eerste versterking van trainer Peter Bosz voor volgend seizoen.

Olij is als doelman sterk in het meevoetballende gedeelte, waardoor hij op de radar verscheen van Bosz. De keeper, opgeleid door AZ, maakte de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling door, wat hem een plaats in de selectie van het Nederlands elftal opleverde.

Olij is momenteel met Oranje in voorbereiding op het WK-kwalificatieduel met Malta van dinsdag in Groningen. Hij meldt zich daarna voor de medisch keuring in Eindhoven. Worden daarbij geen problemen aangetroffen, zullen er handtekeningen worden gezet onder een deal voor vier seizoenen.

De Eindhovenaren moeten op zoek naar een nieuwe doelman, omdat Walter Benítez transfervrij vertrekt. Vorige week werd bekend dat de Argentijnse doelman met een club uit de Premier League praat.

Eerder werd Robin Roefs van NEC als mogelijke kandidaat genoemd. De keuze van de regerend landskampioen uit Noord-Brabant is dus gevallen op Olij.

Olij is al jarenlang een dragende kracht op Het Kasteel. De in Haarlem geboren keeper speelt er sinds 2022. Toen nam Sparta hem over van NAC Breda. Olij, die bij het Nederlands elftal fungeert als derde keeper, heeft inmiddels 110 keer zijn opwachting gemaakt in het shirt van Sparta. Daarin moest hij 138 keer vissen en hield hij zijn doel 29 keer schoon.