PSV bereikt persoonlijk akkoord met transfertarget, maar een overgang is nog ver weg

PSV heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Daniel Peretz, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Bayern München vraagt alleen nog te veel geld voor de 24-jarige keeper. Volgens Duitse media wil der Rekordmeister acht miljoen euro ontvangen en dat willen en gaan de Eindhovenaren niet betalen.

PSV haalde onlangs Nick Olij binnen van Sparta Rotterdam. De keeper heeft van de club te horen gekregen dat er nog een doelman wordt aangetrokken en is bereid om de concurrentiestrijd aan te gaan. De landskampioen heeft ook Joël Drommel nog altijd onder contract staan.

Peretz is met Bayern op het WK voor clubs. De finale is op 13 juli. Mochten de Duitsers het tot die fase redden, dan zit de Israëliër dus nog bijna een maand in de Verenigde Staten. “Tijdens het WK staat enorm veel geld voor de deelnemende clubs op het spel en Bayern zal normaal gesproken geen risico’s nemen om hem al te laten afreizen naar Nederland”, aldus Elfrink.

De verwachting is wel nog altijd dat PSV en Bayern tot een akkoord zullen komen, klinkt het. “Eerder is gesproken over huur in combinatie met een optie tot koop, maar er is ook geen overeenstemming bereikt over het bedrag dat aan die optie gehangen zou moeten worden.” De onderhandelingen worden vervolgd.

Peretz speelt sinds de zomer van 2023 bij Bayern, dat hem voor vijf miljoen euro overnam van Maccabi Tel Aviv. De zesvoudig international van Israël fungeert als tweede doelman achter Manuel Neuer in de Allianz Arena.

Dit seizoen kwam hij tot vijf officiële optredens: drie in de competitie, één in de Champions League en één in de beker. Peretz moest zeven keer vissen.