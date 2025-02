PSV bereikt persoonlijk akkoord met aanvaller en doet bod van minstens dertien miljoen

PSV lijkt zich in de slotdagen van de transfermarkt nog te gaan versterken met een aanvaller. Volgens Fabrizio Romano heeft de landskampioen een persoonlijk akkoord bereikt met Loum Tchaouna van Lazio, terwijl de onderhandelingen over de transferconstructie nog gaande zijn.

De Italiaanse transfergoeroe schrijft dat PSV mikt op een huurdeal met verplichte optie tot koop. Over een half jaar maken de Eindhovenaren, indien het bod geaccepteerd wordt, dertien miljoen euro plus bonussen over naar de Romeinse club.

Tchaouna is een Belgische Fransman die op alle posities voorin uit de voeten kan. Tijdens zijn laatste optreden namens Lazio, afgelopen donderdag op bezoek bij SC Braga in de Europa League (1-0 verlies), acteerde hij als rechtsbuiten.

De 21-jarige linkspoot is in Rome allerminst verzekerd van een basisplek. Hij krijgt met name in Europees verband de kans, maar in de Serie A is Tchaouna veroordeeld tot een rol als tweede viool.

Bij monde van Rik Elfrink bevestigt het Eindhovens Dagblad de naderende deal tussen PSV en Lazio. Volgens de clubwatcher is een deal dichtbij.

"De prooi waar PSV op jaagt is een aanvaller die op meerdere plekken kan spelen, dus ook in de punt", zo schrijft Elfrink op X. "De Fransman Loum Tchaouna werd een paar dagen geleden al een PSV gekoppeld en een deal is nu dichtbij."