PSV beleeft zeer eenvoudige avond en behoudt perfecte score in Eredivisie

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 20:37 ‚ÄĘ Mart van Mourik

PSV heeft zaterdagavond een overtuigende zege geboekt in de Eredivisie. In het Philips Stadion was het team van trainer Peter Bosz een maat te groot voor Fortuna Sittard: 3-1. Na de 1-0 van Guus Til voor rust zorgden André Ramalho en Johan Bakayoko in het tweede bedrijf voor de beslissing; in de slotminuut zorgde Kaj Sierhuis nog voor de eretreffer. Na negen speelronden hebben de Eindhovenaren nog altijd een perfecte score: 27 punten.

Bosz kon niet beschikken over de geblesseerde Noa Lang, waardoor Hirving Lozano startte aan de linkerkant. Guus Til kreeg daarnaast de voorkeur boven Ismael Saibari en Malik Tillman. Johan Bakayoko startte op zijn vertrouwde rechtsbuitenpositie.

In de elfde speelminuut dacht Luuk de Jong de score al te openen. De spits tikte binnen nadat doelman Ivor Pandur een afstandsschot van Olivier Boscagli onvoldoende verwerkte; arbiter Rob Dieperink zag echter dat De Jong met zijn linkerarm afrondde: doelpunt afgekeurd.

PSV bleef, zonder oogstrelend voetbal te laten zien, nadrukkelijk op zoek gaan naar de openingstreffer. Onder meer Til beproefde zijn geluk met een schot van buiten de zestien dat rakelings naast ging.

De 1-0 werd uiteindelijk in de negentiende speelminuut gevonden. Lozano bezorgde met zijn chocoladebeen een puike voorzet bij Bakayoko, die de breed legde op Til. Laatstgenoemde schoof op overtuigende wijze binnen. Tien minuten later kreeg De Jong een uitstekende kans, maar zijn schot vanaf randje zestien ging net naast de rechterpaal.

In de openingsfase van het tweede bedrijf verdubbelde PSV de voorsprong. Joey Veerman bezorgde de bal op het hoofd bij Ramalho, die knap binnenknikte: 2-0. Derde treffer op naam van Bakayoko. De buitenspeler sneed vanaf de rechterkant naar binnen en zorgde vervolgens met een van richting veranderd schot vanaf randje zestien voor de 3-0.

In de slotminuut tekende Fortuna Sittard nog een eretreffer aan. Invaller Tilman beging een overtreding in het strafschopgebied, waarna Sierhuis mocht aanleggen vanaf elf meter. De spits schoot in de benedenhoek de 3-1 binnen.