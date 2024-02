PSV begint in zeer aanvallende opstelling met Bakayoko én Tillman tegen Dortmund

Peter Bosz kiest voor een zeer gedurfde opstelling van PSV voor het duel met Borussia Dortmund. De oefenmeester heeft weer de beschikking over de van ziekte herstelde Johan Bakayoko, die voorin staat. Daarnaast staan ook Ismael Saibari en Malik Tillman aan de aftrap, terwijl André Ramalho naar de bank verhuist. Jerdy Schouten schuift daardoor van het middenveld naar de verdediging. Het heenduel in de achtste finale van de Champions League begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Walter Benítez verdedigt het Eindhovense doel. Jordan Teze, Schouten, Olivier Boscagli en Sergiño Dest vormen de verdediging. Joey Veerman is de meest controlerende middenvelder, met voor hem Saibari en Tillman. Spits en aanvoerder Luuk de Jong wordt geflankeerd door Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links).

“Het is een tegenstander waar ik veel respect voor heb, juist daarom wil ik ze heel graag verslaan”, vertelde Bosz op de persconferentie over Dortmund. “We weten waar we ze pijn kunnen doen en waar we voor moeten oppassen. Gelukkig hebben we in de groepsfase al ervaring opgedaan tegen tegenstanders van dit niveau. Het uitduel met Arsenal is achteraf heel belangrijk geweest”, doelt hij op de 4-0 nederlaag in de groepsfase. “Daar hebben we veel van geleerd.”

Hoewel Bosz veel respect heeft voor zijn ex-werkgever Dortmund, is de oefenmeester niet van plan om zijn spel aan te passen. "Ze beschikken ook over goed positiespel. Hoe ze spelen zal daarom ook van ons afhangen. Het is belangrijk dat wij durven voetballen. Dat is de sleutel om uiteindelijk de wedstrijd te winnen.” Dat zal Bosz moeten proberen te doen zonder Guus Til en Noa Lang, die nog herstellende zijn van hun blessures.

Dortmund is in zijn acht laatste Bundesliga-duels ongeslagen gebleven, al kwam de ploeg van trainer Edin Terzic viermaal niet verder dan een gelijkspel. Die Borussen, die vorig jaar nog de tot de laatste dag meededen om de titel, moeten nu vechten voor een plek bij de eerste vier.

“Het klopt dat ze wat meer moeite hebben in de competitie dan normaal, maar ze zijn eerste geworden in hun Champions League-poule”, vertelde Dest op de persconferentie. “Dat is waar ik naar kijk, want dat is tegen de beste ploegen.” Dortmund eindigde in zijn Champions League-groep met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United bovenaan.

Terzic weet dat PSV de nog altijd ongeslagen koploper van de Eredivisie is. “We hebben veel respect voor ze”, zei de oefenmeester maandag. “Ze draaien een goed seizoen en hebben veel zelfvertrouwen. Het is een technisch vaardige ploeg met goede dribbelaars." Toch weet Terzic ook goed waar hij PSV pijn kan doen. "Ze hebben in de groepsfase van de Champions League tien doelpunten geïncasseerd, precies evenveel als in hun competitie. Daar moeten we van profiteren."

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Tillman, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can, Reus; Malen, Füllkrug, Sancho.

