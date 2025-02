De spectaculaire Eredivisie-kraker tussen PSV en FC Utrecht heeft zaterdag geen winnaar gekregen. De Domstedelingen leken na een late rake kopbal van Paxten Aaronson op weg naar een stuntzege in het Philips Stadion, maar PSV kwam via Isaac Babadi in blessuretijd terug tot 2-2. Invaller Miliano Jonathans had Utrecht daarna alsnog de drie punten moeten bezorgen, maar schoot van heel dichtbij naast. Het is voor PSV het derde gelijkspel op rij in de Eredivisie. De Eindhovenaren, die wel weer bovenaan komen, hebben nu vijf verliespunten meer dan runner-up Ajax. Utrecht staat derde.

Peter Bosz koos ervoor om Noa Lang, die vorige week tegen Willem II (1-1) ruziemaakte met het publiek, op de bank te laten beginnen, net als Ismael Saibari. Basisplaatsen waren er voor Ivan Perisic en Guus Til. Ron Jans besloot bij FC Utrecht te switchen naar een 4-4-2-formatie, met Sébastien Haller en David Min in de aanval. Victor Jensen haakte af voor de wedstrijd door een tik die de middenvelder kreeg op de training.

De openingsfase van de wedstrijd was levendig. PSV verloor direct een aantal keer de bal in de opbouw, maar Utrecht wist er niet van te profiteren. Aan de overzijde leidden twee gevaarlijke hoekschoppen van Joey Veerman tot de openingstreffer. Beide voorzetten belandden op het hoofd van Obispo, die zijn tweede kopbal in de twaalfde minuut in het doel zag belanden: 1-0.

Het antwoord van Utrecht volgde vier minuten later. Een uitstekende voorzet van Jens Toornstra belandde op het hoofd bij Mike van der Hoorn, die volledig over het hoofd werd gezien door PSV-verdedigers Obispo en Ryan Flamingo: 1-1.

Het restant van de eerste helft was duidelijk voor PSV, dat enorm aanzette. Na een half uur volgde een gigantische kans voor PSV. Utrecht-keeper Vasilios Barkas grabbelde op een houdbaar schot van Ricardo Ledezma, waarna de bal voor de voeten kwam bij Veerman. De poging van de middenvelder werd miraculeus van de doellijn gehaald door Siebe Horemans.

PSV bleef aandringen. Veerman zag een schot van zestien meter in de veertigste minuut uiteenspatten op de lat. Even later brak Mauro Júnior door aan de linkerkant van het strafschopgebied, maar de knal van de linksback uit een lastige hoek werd een prooi voor Barkas.

Ook na rust had PSV het betere van het spel. De Jong zette Bakayoko in de 56ste minuut vogelvrij voor Barkas, die zijn doel snel verkleinde en redding bracht. Enkele minuten later kwam PSV goed weg, toen een poging van Souffian El Karouani rakelings voorlangs ging.

Terwijl de Eindhovenaren het intiatief hadden en bleven zoeken naar een tweede treffer, viel die vrijwel uit het niets aan de overzijde. Een voorzet van Oscar Fraulo werd binnengekopt door Aaronson, die het duel van Ledezma doodeenvoudig won: 1-2.

PSV zette vervolgens alles op alles om in ieder geval een punt over te houden. Invaller Saibari miste in de laatste minuut een goede kans, maar in blessuretijd was het alsnog raak. Lang gaf na een uitstekende dribbel laag voor en zag Babadi via een half blok op de doellijn van El Karouani raak schieten: 2-2.

PSV zocht vol door naar de winnende treffer, maar gaf gigantische ruimte weg aan Utrecht. In de counter legde Noah Ohio de bal panklaar voor Miliano Jonathans, die na een goede kapbeweging vogelvrij kon uithalen in het strafschopgebied. De ingevallen rechtsbuiten van Utrecht schoot echter naast.