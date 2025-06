Feyenoord komt Rotterdam niet uit in eerste 5 speelronden in Eredivisie

De KNVB maakte dinsdag de eerste speelronde bekend van het nieuwe seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie. Een dag later volgt het conceptschema voor de volledige jaargang in Nederland. De clubs in de Eredivisie hebben wel het recht om wijzigingen in de speelkalender aan te vragen.

De eerste topper in de Eredivisie staat voor 21 september op de agenda. Regerend landskampioen PSV krijgt die in het Philips Stadion bezoek van Ajax, dat afgelopen seizoen lange tijd de beste papieren had voor de landstitel.

In dezelfde zesde speelronde gaat Feyenoord enkele uren later op bezoek bij AZ. De Alkmaarders leggen op 18 oktober een bezoek af aan Amsterdam voor het uitduel met Ajax. Feyenoord en PSV treffen elkaar op 26 oktober in Rotterdam. Feyenoord speelt overigens de eerste vijf duels in Rotterdam.

De eerste Klassieker van het seizoen 2025/26 staat gepland voor 14 december: Ajax gaat dan in de Johan Cruijff ArenA de strijd aan met Feyenoord.

De Eredivisie heeft tot en met de twaalfde speelronde in de Eredivisie de aanvangstijden toegevoegd. De tijden van de aftrappen van de overige speelronden worden op een later moment ingevuld.

De laatste twee speelronden van komend seizoen staan al vast. Op 10 mei 2026 beginnen alle wedstrijden om 16:45, en op 17 mei trappen alle clubs in de Eredivisie om 14:30 af.

De Eredivisie rept over een 'evenwichtig en zorgvuldig speelschema'. ''Waarin onder andere ruimte is gemaakt voor de Europese verplichtingen van clubs, een winterstop is ingepast en extra voorbereidingstijd is geboden aan de promovendi om hun stadion en grasmat speelklaar te maken voor de eerste thuiswedstrijd.''

Concept speelschema Vriendenloterij Eredivisie 2025/26