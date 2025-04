PSV-afscheid valt zwaar: ‘Het heeft voor veel beroering gezorgd’

PSV introduceert voor de stewards een nieuw leeftijdsbeleid. De club neemt afscheid van stewards die 72 jaar en ouder zijn. Dat bericht valt bij de 72-jarige Dick de Groot rauw op zijn dak, zo vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

De Groot werkt al bijna zijn halve leven als steward bij PSV. De Eindhovense club wil nu afscheid nemen van hem en tientallen anderen. “Het heeft voor veel beroering gezorgd”, zegt de ervaren steward. “Ineens is er dit bericht, nadat ik vorig jaar nog een mooi bedankje kreeg van algemeen directeur Marcel Brands. Hij stuurde ons een fraaie tekst na het behaalde kampioenschap.”

De steward voelt zich naar eigen zeggen nog ontzettend fit. “Ik vind het jammer, want ik deed het werk met ongelooflijk veel plezier. Ik snap best dat de club bepaalde eisen stelt aan mensen die steward willen zijn. Je moet overwicht hebben, conditioneel fit zijn en een beetje medisch onderlegd zelfs”, legt De Groot uit. “Er zijn mensen die jonger zijn dan ik en wél blijven, maar van wie ik zeker weet dat ze niet zo goed in conditie zijn als ik.”

PSV laat weten dat het nieuwe beleid ingegeven is door strengere veiligheidseisen. Stewards moeten nu vanaf 67 jaar jaarlijks met de club overleggen of de huidige rol nog passend is. Voor 72-plussers komt er een definitief einde als steward. Wel kunnen zij in een andere rol als vrijwilliger bij de club actief blijven.

“Maar dat wil niet iedereen, omdat dan nogal wat kan wegvallen. Als steward kregen we altijd een kleine vergoeding, konden we naar wedstrijden en voel je je meer betrokken bij de club. Voor vrijwilligers zijn er minder vanzelfsprekendheden”, geeft De Groot aan.

Hij denkt dat PSV de 72-plussers onderschat. “Wij kunnen vaak net iets meer bereiken dan beveiligers die de supporters niet kennen, omdat we herkenbare gezichten voor velen zijn. Ik wil helemaal niet stoppen en met mij nog vele anderen niet, maar meerdere mensen hebben het bijltje er nu bij neergegooid. Het is begrijpelijk dat er ook voor dit werk eisen gelden en dat je bijvoorbeeld op het gebied van reanimatie taken moet kunnen uitvoeren. Dat kan ik ook allemaal.”

“Waar het mij om gaat, is dat iemands fitheid of geschiktheid niet puur op basis van een leeftijd te beoordelen is. Ik vind dat onzin en hoop dat de club het nog enigszins bijdraait. Er gaan nu gewoon goede mensen weg bij de club, die nog hartstikke waardevol waren”, sluit De Groot af.