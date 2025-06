'PSV aast op Frans toptalent maar heeft concurrentie van twee buitenlandse clubs'

PSV is druk bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. Technisch directeur Earnest Stewart heeft daarbij zijn pijlen gericht Emmanuel Biumla, een achttienjarige centrumverdediger van het Franse Angers SCO. Er zijn echter meer kapers op de kust.

De door Girondins Bordeaux opgeleide Biumla is volgens Foot Mercato ook op de lijstjes verschenen van Borussia Mönchengladbach en Real Betis. De jonge verdediger staat in Frankrijk te boek als een groot talent.

De zevenvoudig jeugdinternational van Frankrijk tekende vorig jaar een driejarig contract bij Angers, de nummer veertien in de Ligue 1 van afgelopen seizoen. Leicester City deed er medio 2024 alles aan om Biumla te strikken, maar slaagde niet in die missie.

Biumla kampte in de afgelopen jaargang met diverse blessures. Desondanks kwam de aan PSV gelinkte verdediger tot zeventien wedstrijden en een doelpunt tegen kampioen en Champions League-winnaar Paris Saint-Germain. Hij werd regelmatig opgenomen in het Team van de Week in de Ligue 1.

De talentvolle mandekker staat met Frankrijk Onder 20 in de halve finale van het prestigieuze Maurice Revello Toernooi, dat voorheen het Toulon Toernooi werd genoemd. Biumla had een basisplaats tegen Panama (2-1 winst), maar werd wel voortijdig naar de kant gehaald.

Biumla maakt in Jong Frankrijk dermate veel indruk dat hij inmiddels de aanvoerdersband draagt. Mede hierdoor en zijn sterke ontwikkeling staat zijn naam inmiddels op het lijstje van scouts van onder meer PSV.

De jeugdinternational wil geen overhaaste beslissingen nemen en lijkt voorlopig de voorkeur te geven aan nog een seizoen in de Ligue 1, om zo ervaring op te doen. Biumla praat momenteel met Angers over verlenging van zijn tot medio 2027 lopende contract.