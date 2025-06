PSV-aanvaller Noa Lang genoemd bij enkelvoudig Champions League-winnaar

De kans dat Noa Lang PSV deze zomer gaat verlaten, wordt steeds groter. De vleugelaanvaller van de kampioen uit Eindhoven wordt nu in verband gebracht met een club uit de Ligue 1. Lang (25) ligt bij PSV vast tot medio 2028, maar is ondertussen bezig met een vertrek uit het Philips Stadion.

Voetbal International en het Eindhovens Dagblad melden maandag dat Lang in Frankrijk nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Olympique Marseille. PSV is bereid mee te werken aan een transfer, maar wel als er een serieus bod op tafel wordt gelegd.

Het is nu wachten op een openingsbod van Marseille op de veelbesproken buitenspeler. De huidige transferwaarde van Lang ligt volgens Transfermarkt op 25 miljoen euro. Clubwatcher Rik Elfrink denk dat PSV circa dertig miljoen euro wil overhouden aan de verkoop van de flankspeler.

Marseille wordt getraind door Roberto De Zerbi en eindigde afgelopen seizoen op plek twee, negentien punten achter kampioen en Champions League-winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club veroverde in 1993 als eerste club ooit de Champions League.

De grootmacht uit Marseille is tevens bezig met de komst van Igor Paixão. 1908.nl meldde zaterdag dat de club zich officieel heeft gemeld bij Feyenoord om te onderhandelen over de Braziliaanse aanvaller. Over de precieze hoogte van het bedrag wordt geen mededeling gedaan, al verzekert het medium dat het bij een transfer zou gaan om een recordbedrag.

Het uitgaande transferrecord van Feyenoord is momenteel in handen van Santiago Gimenez én Mats Wieffer, die voor 32 miljoen euro vertrokken naar respectievelijk AC Milan en Brighton & Hove Albion.

Elfrink schreef zondag dat Lang ook nog altijd op het verlanglijstje staat van Napoli, dat afgelopen winter al concreet was. Lang speelde een overtuigende eerste seizoenshelft, wat Napoli deed besluiten zich officieel in het Philips Stadion te melden.

De Italiaanse kampioen had ongeveer dertig miljoen euro over voor Lang, maar PSV wilde hem niet kwijt. De aanvaller maakte het seizoen af in Eindhoven en vertolkte een belangrijke rol in het kampioenschap van het team van Peter Bosz.

Lang wil deze zomer alsnog een stap zetten en heeft daarover afspraken gemaakt met PSV, dat een flink bedrag tegemoet kan zien voor de vleugelspeler die dus nog enkele jaren vastligt in Eindhoven.

De PSV'er focust zich de komende tijd op de interlands met het Nederlands elftal. Oranje opent zijn WK-kwalificatiecampagne aanstaande zaterdag in Helsinki tegen Finland. Drie dagen later wordt Nederland - Malta gespeeld in Euroborg.