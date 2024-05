‘PSG zorgt doelbewust dat PSV vele miljoenen misloopt voor Xavi Simons’

Paris Saint-Germain is niet van plan om extra miljoenen aan PSV over te maken inzake Xavi Simons, zo meldt Le Parisien. De Franse topclub weigert volgens het dagblad om Simons komende zomer te verkopen. Dat heeft alles te maken met een doorverkoopclausule waarover PSV beschikt voor de 21-jarige aanvallende middenvelder.

Simons heeft een geweldig seizoen achter de rug bij RB Leipzig, de club die hem dit seizoen huurde van PSG. Simons kwam tot 10 goals en 15 assists in 43 officiële wedstrijden voor de nummer vier van de Bundesliga.

PSG lijkt niet van plan om komend seizoen een beroep te doen op Simons, die een gigantische transferwaarde vertegenwoordigt. Bayern München zou bereid zijn om tussen de zestig en zeventig miljoen euro te betalen voor de dertienvoudig Oranje-international, maar PSG is dus niet van plan om Simons van de hand te doen.

Dat heeft alles te maken met de complexe deal die PSG eerder sloot met PSV. De Fransen activeerden vorig jaar een clausule in het contract van Simons, die ervoor zorgde dat de jongeling voor slechts vier tot zes miljoen euro weg kon uit Eindhoven.

PSV hield wel een doorverkoopclausule over, die in elk geval komende zomer nog actief is. Hoe hoog het percentage bedraagt, weet Le Parisien niet.

In elk geval geeft PSG de voorkeur aan een nieuwe verhuurperiode voor Simons. Zijn oude club FC Barcelona heeft daar wel oren naar. De aanvallende middenvelder speelde acht jaar in de jeugd van de Catalanen.

Indien gewenst kan Simons ook zijn periode bij Leipzig verlengen. De Duitsers willen graag door met het toptalent.

