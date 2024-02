PSG ziet in Premier League mogelijke vervanger van Kylian Mbappé rondlopen

Marcus Rashford is een van de namen die op de shortlist van Paris Saint-Germain staan in de zoektocht naar een vervanger van Kylian Mbappé. Dat weet The Times te melden. Donderdag werd bekend dat Mbappé PSG na dit seizoen definitief gaat verlaten, als transfervrije speler.

Waar Mbappé zijn carrière gaat vervolgen is nog niet bekend. Real Madrid lijkt echter de grootste kanshebber te zijn, daar de steraanvaller al langere tijd aan die club wordt gelinkt.

Ondertussen is men in Parijs al druk aan het nadenken over een opvolger van Mbappé. De 25-jarige Fransman is echter zo belangrijk voor de regerend landskampioen, dat een waardig vervanger vinden allesbehalve makkelijk zal zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op een shortlist die de Parijzenaren nu hebben samengesteld, staat onder meer de naam van Marcus Rashford, weet The Times. De Britse aanvaller speelt al zijn gehele carrière voor Manchester United, en ligt nog tot medio 2028 vast op Old Trafford.

PSG zal dus diep in de buidel moeten tasten als het Rashford wil overnemen van Manchester United. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op zeventig miljoen euro.

Voordeel voor PSG is wel dat er genoeg geld te besteden zal zijn, omdat de club het gigantische salaris van Mbappé niet meer hoeft te betalen als hij vertrekt. Mbappé strijkt naar verluidt momenteel een jaarsalaris van 200 miljoen euro bruto op bij PSG.

Luís Campos, de technisch directeur van de Franse club, krijgt nu de opdracht om voor dat bedrag een selectie samen te stellen die in staat is om de eerste Champions League in de clubhistorie te winnen.

Behalve Rashford worden volgens sportjournalist Ben Jacobs ook Victor Osimhen (Napoli), Rafael Leão (AC Milan) en Benjamin Sesko (RB Leipzig) overwogen als mogelijke opvolgers van Mbappé.

Is Marcus Rashford een geschikte vervanger van Kylian Mbappé? Ja Nee Stem Is Marcus Rashford een geschikte vervanger van Kylian Mbappé? Ja 34% Nee 66% Totaal aantal stemmen: 157 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties