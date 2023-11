PSG wint moeiteloos; Mbappé ziet superassist afgekeurd worden

Vrijdag, 3 november 2023 om 23:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:13

Paris Saint-Germain heeft vrijdag een makkelijke overwinning behaald tegen Montpellier. Via doelpunten van Lee Kang-in, Warren Zaïre-Emery en Vitinha werd het 3-0. Achraf Hakimi was belangrijk met twee assists. Kylian Mbappé dacht de show te stelen met een wonderlijke assist, maar het doelpunt van Gonçalo Ramos vond geen doorgang. Het deerde PSG, dat in ieder geval voor even de koppositie overneemt in de Ligue 1, allerminst.

Met Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé en Lee begonnen er vier aanvallers in de basis bij PSG. Laatstgenoemde opende al in de tiende minuut de score. Na een lage voorzet van Hakimi vond Lee van zestien meter de kruising: 1-0.

PSG had vrijwel de hele wedstrijd de bal (balbezitpercentage van 70), maar creëerde niet bijster veel kansen. Dembélé probeerde het in de 26ste minuut na een individuele actie in de korte hoek, maar kon doelman Benjamin Lecomte niet verrassen.

Montpellier rook zijn kansen in de counter, maar PSG slaagde er na een klein uur spelen in om een bevrijdend tweede doelpunt op het scorebord te zetten.

Zaïre-Emery combineerde via een dubbele een-twee heerlijk met Dembélé, die de bal met de onderkant van de voet achterwaarts klaarlegde. De zeventienjarige Zaïre-Emery kon van dichtbij afdrukken: 2-0.

De beslissing viel acht minuten later al. Opnieuw stond een lage voorzet van Hakimi aan de basis van een doelpunt. Ditmaal kon Vitinha van zestien meter binnenschieten: 3-0.

Mbappé bleef in de eindfase zoeken naar zijn felbegeerde doelpunt. Daarin slaagde de superster niet, maar met een schitterende hakbal bood hij wel een intikker aan Gonçalo Ramos. Het doelpunt ging echter niet door, omdat Mbappé nipt buitenspel stond.