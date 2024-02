‘PSG weet wie Mbappé op moet volgen en wil Serie A beroven van 2 supersterren'

Paris Saint-Germain heeft twee smaakmakers van de Serie A op de korrel. Victor Osimhen en Rafael Leão staan beide op het verlanglijstje in de Franse hoofdstad. Dat schrijft La Repubblica maandag.

Een transfer van de Serie A-toppers zou alleen in beeld komen als Kylian Mbappé vertrekt. De Franse superster wordt al jaar en dag in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en loopt op 30 juni uit zijn contract bij les Parisiens.

Mbappé heeft altijd nog niets prijsgegeven over zijn toekomst, maar in Frankrijk vreest men dat hij na dit seizoen naar Madrid vertrekt. In dat geval zal er een vervanger aangetrokken moeten worden.

Dat zou Leão moeten worden. De 24-jarige buitenspeler ligt tot medio 2028 vast bij AC Milan, maar heeft in zijn contract wel een clausule op laten nemen. Die bedraagt naar verluidt 175 miljoen euro.

La Repubblica schrijft bovendien dat de mogelijkheid bestaat dat Paris Saint-Germain naast Leão mogelijk ook inzet op de komst van Osimhen. In ieder geval een van de twee namen moet volgende zomer naar het Parc des Princes komen als Mbappé vertrekt, maar het Italiaanse medium sluit niet uit dat beide heren de Serie A verruilen voor de Ligue 1.

Osimhen was recent al cryptisch over zijn toekomst. In een interview met CBS Sports vertelde de Nigeriaanse aanvaller dat hij al weet waar hij na het huidige seizoen wil gaan spelen, maar gaf hij niet prijs waar dat zou zijn.

Mocht de komst van beide spelers onhaalbaar zijn, zou PSG de voorkeur geven aan het aantrekken van Leão. De Portugese technicus had in zijn tijd bij Lille ook al te maken met Luís Campos, de huidig sportief directeur bij de Parijzenaren.

