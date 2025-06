PSG verrast vriend en vijand met opvallende geste richting Lyon

Paris Saint-Germain heeft het noodlijdende Olympique Lyon financieel geholpen. Volgens het Franse RMC Sport zal de Champions League-winnaar spoedig het resterende deel van de transfersom van Bradley Barcola in één keer aflossen.

Lyon verkeert al geruime tijd in financiële problemen. De club kreeg verschillende waarschuwingen van de Franse commissie DNCG, dat toezicht houdt op de financiën van de Franse clubs.

De verkoop van Rayan Cherki aan Manchester City voor 36,5 miljoen euro was niet genoeg om de hoogoplopende schulden af te lossen, waardoor het orgaan besloot om Lyon terug te zetten naar het tweede niveau van Frankrijk.

De voormalig werkgever van Memphis Depay is in beroep gegaan tegen dat besluit en kan dus alle hulp gebruiken. Paris Saint-Germain heeft daarom besloten om de nog openstaande termijnen van de transfersom van Barcola in één keer te betalen.

Beide clubs kwamen in 2023 een transfersom van 45 miljoen euro dat door bonussen kan oplopen tot 50 miljoen euro overeen. Zoals gebruikelijk bij dit soort deals spraken beide clubs destijds een betaling in termijnen af.

Barcola werd jarenlang beschouwd als het kroonjuweel van Les Gones. In november 2021 debuteerde hij onder Peter Bosz in het eerste elftal, elf jaar nadat hij zijn eerste stappen had gezet in de jeugdopleiding van Lyon. In de slotfase van de zomerwindow van 2023 maakte hij de overstap naar PSG, waar hij direct succes boekte en afgelopen seizoen de treble won.

Het gebaar van de Parijzenaars is des te opvallender, omdat er bepaald geen warme band bestaat tussen eigenaren Nasser Al-Khelaïfi (PSG) en John Textor (Lyon). Onlangs lekte een door L'Équipe ingeziene video uit waarop te zien is hoe de twee elkaar verbaal in de haren vliegen.