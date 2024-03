PSG-trainer Luis Enrique reageert op veelbesproken wissel Kylian Mbappé

Kylian Mbappé werd vrijdagavond niet gewisseld vanwege een blessure. Dat vertelde Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique na afloop van het Ligue 1-duel met AS Monaco (0-0). De aanvaller bleef in de rust achter in de kleedkamer, waarna hij opmerkelijk genoeg besloot om enkele selfies met fans te hebben nemen en vervolgens plaatsnam op de tribune, waar zijn familie zat.

Het was niet voor de eerste keer in de afgelopen periode dat Mbappé vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Ook vorige week, thuis tegen Stade Rennes (1-1), werd hij gewisseld. Dat gebeurde toen in de 65ste minuut.

Vrijdag werd de vertrekkende sterspeler dus opnieuw gewisseld, waarna hij zich opmerkelijk gedroeg. Na afloop van het duel ging Enrique in op de beslissing om Mbappé te wisselen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Dit was honderd procent mijn beslissing”, aldus de oefenmeester van PSG. “Vroeg of laat moeten we eraan wennen om zonder Kylian te spelen. En als trainer is het altijd mijn doel om de beste oplossing voor het team te vinden. Dit vond ik deze keer het beste.”

“Ik doe niet mee aan dit spel. Ik ben een professional en wat ik al heb gezegd, zal ik tot aan het duel met Real Sociedad blijven herhalen. Er is geen probleem. Als trainer neem je voortdurend beslissingen over het elftal. Dat heb ik nu ook gedaan. Ik wil geen ruzie maken, het was mijn beslissing.”

Ondertussen weet Le Parisien meer over de wissel van Mbappé en zijn band met de trainer. “Hoewel de relatie tussen Luis Enrique en Mbappé vanaf het begin gebaseerd was op respect, vertrouwen en dialoog, wisselen de twee de laatste tijd weinig woorden.”

“In de rust heeft Luis Enrique in een koud zinnetje verteld dat Mbappé eruit ging voor Randal Kolo Muani, zonder enige toelichting. Dat heeft zijn hart en zonder twijfel zijn trots geraakt”, besluit de Franse krant.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties