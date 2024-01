PSG-president Al-Khelaïfi spreekt van een ‘akkoord’ met Kylian Mbappé

Nasser Al-Khelaïfi zegt een akkoord te hebben met Kylian Mbappé. In gesprek met RMC Sport vertelt de president van Paris Saint-Germain dat de Franse superster na de gewonnen Trophée des Champions-wedstrijd tegen Toulouse (2-0) naar hem toekwam om te vertellen dat ze een gentlemen's agreement hebben.

"Ik ga niks verbergen", vertelt Al-Khelaïfi aan het Franse medium. "Natuurlijk wil ik dat Kylian blijft, dat staat vast. Hij is de beste speler van de wereld en de beste club voor hem is PSG."

"Hier is hij het middelpunt van alle aandacht, zo simpel is het. Ik heb een hele goede band met hem, hij is een geweldige speler en een geweldig persoon."

"Na de Trophée des Champions-wedstrijd kwam hij naar me toe", vervolgt Al-Khelaïfi. "Hij zei dat we een akkoord hadden. Dat zei hij echt, het is een akkoord. Het is eerder een gentlemen's agreement dan een getekend akkoord. Op het moment vinden er niet veel onderhandelingen plaats."

Het interview met de president van PSG komt op een opmerkelijk moment, daar de laatste tijd de geruchtenmolen rondom Mbappé op volle toeren draait. De aanvaller is in het bezit van een aflopend contract en het leek allerminst zeker dat hij dit wilde verlengen.

Real Madrid zit al tijdenlang op het vinkentouw en hoopt Mbappé na dit seizoen eindelijk vast te leggen. In de zomer van 2022 dachten de Madrilenen al een akkoord met de inmiddels 75-voudig international van Frankrijk te hebben, maar uiteindelijk tekende de superster toch een contractverlenging bij PSG.

Naast Real Madrid zou naar verluidt ook Liverpool in de markt zijn voor Mbappé. De werkgever van Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch vreest na dit seizoen afscheid te moeten nemen van sterspeler Mohamed Salah en zou de Egyptenaar dolgraag vervangen door Mbappé aan te trekken.

