PSG presenteert Dembélé en tilt transferuitgaven over 200 miljoen heen

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 10:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:34

Ousmane Dembélé ruilt FC Barcelona definitief in voor Paris Saint-Germain, zo maken beide topclubs officieel wereldkundig. PSG maakt gebruik van een speciale clausule in het contract van de vleugelaanvaller en legt hierdoor 50 miljoen euro neer voor de transfer. Met de komst van Dembélé, die voor meerdere seizoenen heeft getekend, speelt de grootmacht uit Parijs in op het mogelijke vertrek van Kylian Mbappé en Neymar.

PSG had tot 31 juli de tijd om de afkoopclausule van LaLiga ter waarde van vijftig miljoen euro te activeren. De club slaagde daar uiteindelijk niet in, al bleef de verwachting dat Dembélé het Spotify Camp Nou deze zomer nog achter zich zou laten. Omdat PSG op tijd een formele brief naar Barcelona had gestuurd, bleef de 'privéclausule' van vijftig miljoen euro gelden. Dembélé en zijn zaakwaarnemer Moussa Sissoko krijgen een deel van dat bedrag.

Sinds zijn komst van Borussia Dortmund in de zomer van 2017 speelde Dembélé 185 wedstrijden voor Barcelona. Daarin was hij goed voor 40 goals en 43 assists. De vleugelaanvaller kampte in Catalonië geregeld met blessureleed, maar bleek vaak een absolute meerwaarde wanneer hij wel op het veld stond. Desondanks kiest Dembélé, die in Spanje nog een seizoen vastlag, voor een nieuw avontuur in Frankrijk.

Drukke transferzomer PSG

Dembélé is alweer de elfde zomeraanwinst van PSG. In een eerder stadium werden Manuel Ugarte, Lucas Hernández, Hugo Ekitiké, Kang-in Lee, Xavi Simons, Milan Skriniar, Marco Asensio, Arnau Tenas, Cher Ndour en Gonçalo Ramos definitief of op huurbasis naar het Parc des Princes gehaald. Met de komst van Dembélé gaan de transferuitgaven van PSG voor deze zomer over de 200 miljoen euro heen.