PSG legt nieuw bod van 45 miljoen naast zich neer: ‘Als ze niet meer betalen...’

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 10:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:37

Al-Hilal heeft bij Paris Saint-Germain een verhoogd bod van 45 miljoen euro op Marco Verratti uitgebracht, zo meldt Fabrizio Romano. De Saudische club deed eerder al een vergeefse poging om de middenvelder voor 30 miljoen euro in te lijven. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi denkt er naar verluidt niet aan om het tweede bod op Verratti te accepteren.

Indien Al-Hilal niet bereid is om meer te betalen, is de kans aannemelijk dat Verratti komend seizoen gewoon onder contract bij PSG blijft staan, zo schrijft Romano. Eind juli berichtte de transfermarktexpert nog dat een transfer van Verratti naar Al-Hilal heel dichtbij was. De dertigjarige middenvelder was zelfs al persoonlijk rond met de club uit de Saudi Pro League. Ook Al-Ahli had verregaande interesse, maar die club kwam niet tot een akkoord met Verratti. Dat de transfer nooit daadwerkelijk van de grond is gekomen, heeft vooral te maken met het prijskaartje dat PSG om de nek van de 55-voudig international van Italië heeft gehangen.

De Fransen zouden een transfersom van zeventig miljoen euro verlangen, een prijs die vorige maand nog door beide Saudische clubs als te gortig werd beschouwd. Al Hilal heeft de komst van Verratti gezien het verhoogde bod nog niet helemaal uit het hoofd gezet. Toch lijkt het niet meer tot een transfer van de controlerende middenvelder te komen, daar de Italiaan zijn club weer in de armen heeft gesloten.

Volgens L’Equipe heeft een crisisgesprek' met de clubleiding van PSG een transfer (voor nu) weten te voorkomen. Verratti zou volgens de Franse sportkrant ontevreden zijn geweest over de aanpak van nieuwbakken PSG-trainer Luis Enrique, maar het gesprek tussen beide partijen heeft de kou uit de lucht weten te halen.

Verratti staat aan de vooravond van zijn twaalfde seizoen met PSG. Hij kwam in de zomer van 2012 over van Pescara, waar hij de jeugdopleiding heeft doorlopen. In zijn tijd in Parijs speelde Verratti 416 duels, waarin hij 11 doelpunten wist te maken en 61 maal aangever was. Met PSG won de middenvelder onder meer 9 landstitels.