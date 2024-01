‘PSG kijkt bij Feyenoord rond naar vervanger Skriniar, maar optie is te duur’

David Hancko is te duur voor Paris Saint-Germain, zo melden Foot Mercato en journalist Santi Aouna maandag. De Franse topclub wil op korte termijn een vervanger voor de geblesseerde Milan Skriniar aantrekken, maar de centrumverdediger van Feyenoord lijkt geen optie meer te zijn.

Technisch adviseur Luis Campos heeft van PSG de opdracht gekregen om een geschikte opvolger voor Skriniar te vinden. In dat kader nam hij contact op met het het management van Hancko, maar Feyenoord is naar verluidt niet bereid om de Slowaakse verdediger deze maand te laten vertrekken.

Het is overigens niet bekend welke vraagprijs Feyenoord hanteert voor Hancko, die in De Kuip vastligt tot medio 2028. Transfermarkt schat de waarde van de 26-jarige mandekker momenteel in op 35 miljoen euro. Hancko speelt sinds 2022 voor Feyenoord en heeft inmiddels 69 duels gespeeld.

Andere opties

Campos heeft volgens Foot Mercato ook Kevin Danso op zijn lijstje staan. Er is ook indirect contact opgenomen met de verdediger van RC Lens, tweemaal tegenstander van PSV in de poulefase van de Champions League. Lens wil Danso echter niet tussentijds laten vertrekken.

PSG werd in het recente verleden ook gelinkt aan Leny Yoro, een talentvolle en pas achttienjarige verdediger van Lille OSC. Ook de namen van Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Antonio Silva (Benfica), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal) en Raphaël Varane (Manchester United) zijn reeds de revue gepasseerd.

Skriniar

Skriniar ondergaat komende week een enkeloperatie, zo maakte PSG afgelopen weekeinde wereldkundig. Een exacte herstelperiode werd niet genoemd, maar volgens Foot Mercato moet hij minstens drie tot vier maanden revalideren na de operatie.

De Slowaak liep de kwetsuur vorige week woensdag op tijdens het duel om de Trophée des Champions, de strijd tussen de Franse landskampioen en de bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Skriniar werd twintig minuten voor tijd gewisseld door trainer Luis Enrique.



