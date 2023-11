PSG is na 741 speelminuten al overtuigd en legt minstens 65 miljoen euro neer

Woensdag, 22 november 2023 om 21:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:10

Paris Saint-Germain heeft de koopoptie in het huurcontract van Gonçalo Ramos gelicht, zo maken de Parijzenaren bekend via de officiële kanalen. De club van trainer Luis Enrique legt een vast bedrag van 65 miljoen euro neer, wat middels bonussen nog kan oplopen tot 80 miljoen euro. Ramos, die werd gehuurd van Benfica, heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2028.

Dat les Parisiens nu al besluiten om de koopoptie te lichten, is vrij opvallend te noemen. De 22-jarige Ramos heeft namelijk pas 741 speelminuten in de benen namens de Fransen, wat neerkomt op nog geen 9 volledige wedstrijden.

De tienvoudig international van Portugal maakte zijn opwachting in vijftien wedstrijden van PSG en was daarin goed voor twee doelpunten en één assist. Ramos maakte alleen de wedstrijden tegen Newcastle United (4-1 verlies), FC Lorient (0-0) en Toulouse (1-1) vol. In alle overige duels werd hij gewisseld of startte hij op de bank.

Ramos werd in augustus op huurbasis overgenomen van Benfica. De spits belandde in 2013 in de jeugdopleiding van de Portugezen en zou in 106 wedstrijden 41 treffers noteren en 16 keer een teamgenoot in stelling brengen. Ramos legde in 2022/23 beslag op de landstitel en stapte vervolgens dus over naar PSG.

Met het lichten van de koopoptie komen de totale uitgaven van les Parisiens dit seizoen op 349,5 miljoen euro. De Fransen legden forse bedragen neer voor Randal Kolo Muani (95 miljoen, Eintracht Frankfurt), Manuel Ugarte (60 miljoen, Sporting Portugal), Ousmane Dembélé (50 miljoen, FC Barcelona), Lucas Hernández (45 miljoen, Bayern München) en Bradley Barcola (45 miljoen, Olympique Lyon).

Ook Hugo Ekitiké (Stade Reims) en Kang-in Lee (RCD Mallorca) werden overgenomen, terwijl Xavi Simons (PSV) werd teruggehaald. Milan Skriniar (Internazionale) en Marco Asensio (Real Madrid) werden daarnaast transfervrij overgenomen. Daartegenover stond wel het vertrek van onder anderen Neymar (Al-Hilal) en Marco Verratti (Al-Arabi SC).

De ploeg van Enrique gaat na twaalf competitiewedstrijden aan kop in de Ligue 1 met 27 punten. De laatste vijf duels in de nationale competitie werden gewonnen, maar in de Champions League gaat het PSG een stuk minder voor de wind. Van Borussia Dortmund (2-0) en AC Milan (thuis, 3-0) werd dan wel gewonnen; in het uitduel met Newcastle (4-1) en Milan (2-1) gingen ze met lege handen naar huis. De Parijzenaren staan op de tweede plaats, op één punt van koploper Dortmund.