PSG is meedogenloos: twee weken schorsing en geen salaris voor Messi

Dinsdag, 2 mei 2023 om 20:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:00

Lionel Messi is de komende twee weken niet welkom bij Paris Saint-Germain, zo weten RMC Sport en L'Équipe te melden. De Argentijnse sterspeler liet maandag verstek gaan op de training om naar Saudi-Arabië te vliegen. Daar moest hij als ambassadeur het land promoten. L’Équipe wist eerder al te melden dat sommige spelers uit de selectie van PSG ‘geschokt’ waren over het feit dat Messi niet aanwezig was op de groepstraining.

De spelers van de Franse grootmacht zouden twee dagen rust krijgen als ze het competitieduel met Lorient wisten te winnen afgelopen weekend, vandaar Messi's geplande reis naar Saudi-Arabië. De schrijnende 1-3 nederlaag veranderde echter de plannen van de club. Hoofdcoach Christophe Galtier besloot dat zijn selectie de dag na de nederlaag zou gaan trainen. Dat deden ze uiteindelijk ook, zonder Messi.

Messi was al in Saudi-Arabië toen zijn ploeggenoten maandag op de training verschenen. Volgens L'Équipe heeft een deel van de kleedkamer zich geërgerd aan de afwezigheid van de 35-jarige aanvaller en is dit ook niet goed ontvangen door de supporters. De club wil niet de indruk wekken dat de spelers op vakantie zijn, terwijl ze nog steeds strijden om de Franse landstitel.

De komende twee weken zal Messi niet trainen en ontvangt hij ook geen salaris, vult L'Équipe aan. Messi zou op 21 mei kunnen terugkeren voor het competitieduel met Auxerre. PSG zag de Franse beker naar Toulouse gaan en werd in de Champions League uitgeschakeld door Bayern München, waardoor de landstitel enige troost moet bieden. In Spanje gonst het van de geruchten over een terugkeer van Messi bij Barcelona.

Door de schorsing mist Messi de komende twee wedstrijden tegen Troyes (aanstaande zondag) en Ajaccio (13 mei). Het is niet bekend of de Argentijn ook een geldboete krijgt opgelegd. Vanuit de club wordt momenteel geen commentaar gegeven. Paris Saint-Germain heeft in de Ligue 1 een voorsprong van vijf punten op achtervolger Olympique Marseille met nog vijf wedstrijden te gaan.