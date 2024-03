‘PSG heeft liefst 200 miljoen euro over voor opvolger van Kylian Mbappé’

Paris Saint-Germain kan vanaf komend seizoen niet meer beschikken over Kylian Mbappé. De Franse topclub moet op zoek naar een opvolger en is daarbij volgens Marca uitgekomen bij de zestienjarige Lamine Yamal. Zijn club FC Barcelona peinst echter niet over een vertrek.

Barcelona is naar verluidt op de hoogte van de interesse van PSG in het toptalent. Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes zou voorzitter Joan Laporta onlangs tijdens een ontmoeting op de hoogte hebben gebracht van het bod dat de Parijzenaren op Yamal willen uitbrengen.

Barça heeft te maken met serieuze financiële problemen, maar wil volgens de berichtgeving absoluut niet meewerken aan een transfer van Yamal. Dat schrijft ook Mundo Deportivo, dat de berichtgeving van Marca overigens afdoet als onzin.

De Catalaanse krant beaamt wel dat Yamal hoog op de shortlist van PSG staat. Van een toptransfer lijkt het alleen niet te gaan komen. Ook een krankzinnig bod van tweehonderd miljoen zou Barcelona niet op andere gedachten kunnen brengen.

Yamal maakte eind vorig seizoen zijn debuut voor Barça. Deze jaargang is hij een van de lichtpuntjes in de ploeg van trainer Xavi. De vleugelaanvaller speelde tot nog toe 38 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij goed was voor vier goals en zes assists.

Yamal kwam daarnaast ook al vier keer uit voor de nationale ploeg van Spanje. Hij tekende in oktober een nieuw contract bij Barcelona, tot medio 2026, waarin een gelimiteerde afkoopsom van een miljard euro zit.

Barcelona boekte vrijdagavond dankzij Yamal een moeizame 1-0 overwinning in LaLiga op RCD Mallorca. Het wonderkind brak een kwartier voor tijd de ban nadat hij zijn directe tegenstander uitkapte en de bal vervolgens op fenomenale wijze in de linkerbovenhoek schoot.

Het wonderkind van Barcelona schiet zijn ploeg tijdens een moeizame wedstrijd op voorsprong

