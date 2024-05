PSG heeft Kylian Mbappé niet nodig om Farioli flinke CL-kater te bezorgen

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond gewonnen op bezoek bij OGC Nice: 1-2. Trainer Luis Enrique kon in Zuid-Frankrijk niet beschikken over Kylian Mbappé, die met een hamstringblessure kampt. De Franse kampioen kon desondanks drie punten bijschrijven in het uitduel met het elftal van Francesco Farioli, de beoogde nieuwe trainer van Ajax. Nummer vijf Nice kan zich door de nederlaag niet langer kwalificeren voor de Champions League.

Gonçalo Ramos, Kang-In Lee, en Bradley Barcola moesten bij absentie van Mbappé voor de doelpunten zorgen bij PSG, dat vorige week werd uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Het ontbreken van de vertrekkende sterspeler had bepaald geen negatieve gevolgen voor de bezoekers uit Parijs.

Fabián Ruiz wist Barcola te bereiken binnen de zestien en de aanvaller rondde bekwaam af in de verre hoek. Farioli was duidelijk niet tevreden over het gebrekkige verdedigen van zijn ploeg. Luttele minuten later sloeg PSG weer keihard toe. Yoram Zague schoot van dichtbij raak na een knappe actie op de linkerflank van de uitblinkende Barcola.

De kampioen op ???????????????????? ????? Bradley Barcola zet PSG op voorsprong na geklungel in de opbouw van Nice ??#ZiggoSport #Ligue1 #OGCNPSG pic.twitter.com/OmZW3Mg2VF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 15, 2024

Nice gaf zich niet zomaar gewonnen en verkleinde de achterstand na een halfuur spelen. Mohamed-Ali Cho schoot uiteindelijk knap raak in de bovenhoek, na gepruts bij PSG in de opbouw. De hoop bij de thuisclub was terug, al bleef de kampioen uit Parijs gevaarlijk op de counter. Barcola schoot net naast en raakte ook nog de paal.

De brigade van Farioli moest een kwartier voor het einde een nieuwe tegenslag incasseren. Linksback Melvin Bard ontvang een directe rode kaart vanwege een harde overtreding. Barcola raakte kort nadien de paal, waardoor Nice in leven bleef. PSG slaakte een zicht van verlichting toen Hicham Boudaoui in de 83e minuut maar net naast kopte.

De slotfase in Nice was zeer aantrekkelijk, met kansen voor beide doelen. De ingevallen Marco Asensio werd ver in blessuretijd nog van scoren afgehouden door doelman Marcin Burka. De zege van PSG kwam ondanks de spannende slotfase niet meer in gevaar. De kampioen heeft nu 21 keer gewonnen in de Ligue 1 en sluit het seizoen zondag af op bezoek bij FC Metz. Nice moet de vierde plaats en een Champions League-ticket definitief overlaten aan nummer vier Stade Brest.

