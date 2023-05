‘PSG gaat uit van vertrek Lionel Messi en identificeert toptarget als vervanger’

Dinsdag, 16 mei 2023 om 07:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:06

De komst van Bernardo Silva heeft voor Paris Saint-Germain de hoogste prioriteit, zo meldt de Engelse tak van GOAL. De Portugese aanvaller van Manchester City geldt bij de Franse grootmacht als opvolger van Lionel Messi, van wie verwacht wordt dat hij na dit seizoen transfervrij vertrekt uit het Parc des Princes. Silva beschikt bij City nog over een contract tot medio 2025.

De 28-jarige Silva liet tijdens de zomer van 2022 al meerdere malen weten open te staan voor een nieuwe ervaring. PSG was destijds zeer concreet voor de spelmaker en bereikte zelfs een persoonlijk akkoord met Silva, die ook al langer kon rekenen op belangstelling van Barcelona. De Catalanen konden echter niet voldoen aan de torenhoge vraagprijs van honderd miljoen euro. Volgens The Times werd een bod van zeventig miljoen euro van PSG tijdens de slotdagen van de zomerse transferwindow hoogstpersoonlijk door manager Josep Guardiola naar de prullenbak verwezen.

Iemand die na dit seizoen een cruciale rol moet spelen bij de transfer van Silva is Luis Campos. Het was de technisch directeur die de Portugees international in 2015 voor iets minder dan zestien miljoen euro naar AS Monaco haalde. Silva bevond zich op dat moment in een uitzichtloze situatie bij Benfica en kreeg via Campos de gelegenheid om zijn carrière vlot te trekken. Bij de Monegasken stond Silva tussen 2015 en 2017 onder contract. Daar speelde hij samen met Kylian Mbappé. Een transfer naar PSG zou een hereniging van die twee betekenen.

Silva, die nog een contract tot medio 2025 heeft in het Etihad Stadium, werd door City in 2017 voor vijftig miljoen euro overgenomen van Monaco. Sindsdien is hij niet weg te denken uit de selectie van trainer Pep Guardiola, die hem vaak als spelmaker of als rechtsbuiten gebruikt. Dit seizoen kwam hij ook al in 51 officiële wedstrijden in actie voor the Citizens. Hierin was hij goed voor vijf goals en zeven assists. Het gerenommeerde Transfermarkt schat de waarde van Silva in op tachtig miljoen euro.