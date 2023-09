PSG en Mbappé hebben aan vijftien minuten genoeg om Dortmund te vellen

Dinsdag, 19 september 2023 om 23:06 • Lars Capiau • Laatste update: 23:37

Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond een relatief eenvoudige zege geboekt. De Fransen kregen Borussia Dortmund op bezoek en waar tijdens de theepauze de brilstand nog op het scorebord prijkte, kreeg de regerend Frans kampioen direct na rust een strafschop, die Kylian Mbappé benutte. Een minuut of tien later, na een fraaie combinatie tussen Achraf Hakimi en Vitinha, bepaalde eerstgenoemde de eindstand op 2-0.

Na het teleurstellende 2-3 verlies in het eigen Parc des Princes tegen OGC Nice greep trainer Luis Enrique op een aantal plekken in. Peperdure aankoop Goncalo Ramos werd naar de bank verwezen ten faveure van andere topaanwinst Randal Kolo Muani. De Fransman werd geflankeerd door Mbappé en Ousmane Dembélé. Manuel Ugarte kreeg bovendien de voorkeur boven Carlos Soler. Bij Dortmund kreeg Donyell Malen uiteraard een basisplaats toebedeeld, waar Sébastien Haller genoegen moest nemen met een reserverol.

Een dreigende Malen zorgde na een klein kwartier voor wat Duits gevaar. Met een snelle dribbel passeerde hij Vitinha, maar zijn inzet was te slap om Gianluigi Donnarumma in de problemen te verwerken. Aan de andere kant was het bijna direct ook raak. Na een harde lage voorzet wist Kolo Muani het leer niet tot doelpunt te promoveren. Enkele minuten later was PSG weer gevaarlijk. Na mooi positiespel eindigde de bal bij Vitinha, die de bal beheerst op de paal schoot. Dembéle vond na een hoekschopvariant in de korte hoek de handschoenen van Gregor Kobel, waarna les Parisiens in de opeenvolgende corner een handsbal claimde. Van een strafschop kwam het echter niet.

Direct na rust legde arbiter Jésus Gil Manzano de bal wél op de stip. Een inzet van Mbappé eindigde ongelukkig op de hand van Niklas Süle. De Franse superster maakte vanaf elf meter geen fout: 1-0. Tien minuten later verdubbelde de formatie van Enrique de voorsprong. Vitinha combineerde in de zestien met Hakimi, waarna de Marokkaan Mats Hummels fraai uitkapte. Oog in oog met Kobel prikte de rechtsback in het zijnet. langs Kobel: 2-0. Dat was ook meteen de eindstand, waardoor PSG na het gelijke spel tussen AC Milan en Newcastle United eerder vanavond alleen aan kop gaat in Poule F.