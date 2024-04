PSG en Barcelona boycotten televisiezender na racistische opmerking over Yamal

Spelers en trainers van Paris Saint-Germain en FC Barcelona hebben na afloop van het Champions League-duel tussen beide ploegen geweigerd Movistar te woord te staan. Aanleiding is een opmerking van Germán 'Mono' Burgos in de studio van de televisiezender.

Burgos, die tussen 2012 en 2020 ruim acht jaar assistent-trainer bij Atlético Madrid was, bekeek in de studio beelden van Lamine Yamal, die zich klaarmaakte voor het treffen met de Parijzenaren. De aanwezige analisten zijn eerst nog lovend over het pas zestienjarige toptalent.

"Kijk naar die kwaliteit, kijk naar de balbehandeling van Lamine Yamal", wordt er door een analist gezegd bij het zien de beelden van een hooghoudende Yamal. Burgos haakte in op die opmerking. "Als hij het niet goed doet, kan hij altijd nog onder een stoplicht terechtkomen."

Burgos bedoelde daarmee te zeggen dat als Yamal geen voetballer zou zijn geweest, hij onder een stoplicht een bedelaar zou zijn geweest. In Spanje is het gebruikelijk dat bedelaars bij stoplichten stilstaande auto's langsgaan om te bedelen voor geld.

Vergonzoso lo del Mono Burgos Repulsivo ???????? “Si a Lamine Yamal no le va bien, siempre puede terminar en un semáforo”. Merecido el veto de la Uefa a Movistar pic.twitter.com/PoLI5MzFfF — Fran Navarro (@fran_navarr0) April 10, 2024

Opvallend genoeg moesten mede-analist Jorge Valdano en presentatrice Susana Guasch lachen om de opmerking van Burgos. Het lachen verging de aanwezigen in de studio toen bleek dat zowel PSG als Barcelona Movistar boycotte als gevolg van de opmerking van Burgos.

"Ik begrijp dat veel kijkers verwachten dat we een interview met iemand van Barcelona zouden hebben", vertelde verslaggever Ricardo Sierra, die in het Parc des Princes aanwezig was, na afloop van de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League.

"Maar PSG en Barça hebben ons laten weten dat ze niet naar ons toe zouden komen omdat ze enorm boos zijn om een opmerking die in onze studio werd gemaakt. Daarom hielden ze geen interviews met ons, we hadden geen geluk. Ik heb vanaf hier mijn excuses aangeboden. We moeten ons vanuit de studio redden."

Reactie Burgos

Burgos kwam tijdens de uitzending terug op zijn uitspraak. "Het was een opmerking zonder te proberen iemand pijn te doen. We praatten over voetbal. Als iemand zich beledigd voelt, bied ik publiekelijk mijn excuses aan. Het was niet mijn bedoeling. In deze tijden moet je je aan alles aanpassen als je grappen probeert te maken", voegde de Argentijn daar nog aan toe. Barcelona won met 2-3 in Parijs en hoopt volgende week het karwei af te maken.