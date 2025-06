PSG-doelman Donnarumma weet definitief waar hij volgend seizoen speelt

Gianluigi Donnarumma wil ook volgend seizoen doelman zijn bij Paris Saint-Germain, zo vertelt de Italiaanse doelman in de Franse media. Donnarumma beschikt momenteel over een contract dat nog loopt tot medio 2026 bij de kersverse Champions League-winnaar. Florian Plettenberg van Sky Sports Deutschland voegt toe dat eventuele geruchten over een transfer naar Bayern München ook de prullenbak in kunnen.

“Mijn prioriteit ligt bij het tekenen van een nieuwe deal hier in Parijs”, aldus Donnarumma. “Het team en de fans houden van me. Ik denk niet dat er problemen zijn die een nieuwe deal kunnen tegenhouden.”

Donnarumma maakte in de zomer van 2021 transfervrij de overstap van AC Milan naar PSG. Voor Milan keepte de 1.96 meter lange doelman 251 wedstrijden. In Parijs staat de teller voor de Italiaan op 154 wedstrijden. Ook kwam hij al 74 keer uit voor het Italiaanse elftal.

Bij de recordkampioen van Frankrijk won Donnarumma in totaal al tien prijzen. Sinds zijn komst won het team elk jaar de Ligue 1 en dit seizoen werd het ook nog voor het eerst gekroond als Champions League-winnaar na Inter met enorme cijfers te hebben verslagen: 5-0.

Bij PSG zijn er nog geen aankopen voor het volgende seizoen gearriveerd. Wel keren er verhuurde spelers terug naar de hoofdstad van Frankrijk, zoals onder meer Randal Kolo Muani, Marco Asensio en Carlos Soler. Of ze ook definitief bij les Parisiens zullen blijven is nog maar de vraag.

Voor PSG zit het seizoen er nog niet op. Vrijdag 20 juni begint voor de ploeg van trainer Luis Enrique het WK voor clubs. In de groepsfase begint het op die dag tegen het Braziliaanse Botafogo. Verder zijn de Seattle Sounders en Tottenham Hotspur de tegenstanders. Tottenham is ook de tegenstander tijdens de Europese supercup die op 13 augustus wordt gespeeld in Udine.