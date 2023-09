PSG betaalt bijna honderd miljoen euro en heeft versterking op valreep binnen

Vrijdag, 1 september 2023 om 21:18 • Bart DHanis • Laatste update: 21:18

Paris Saint-Germain heeft op de valreep toch Randal Kolo Muani binnen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Franse aanvaller komt over voor 75 miljoen euro. Dat bedrag kan dankzij bonussen nog oplopen tot 95 miljoen euro. Eintracht Frankfurt leek eerder op vrijdag nog de stekker uit de deal te trekken, maar is nu toch overstag gegaan. Kolo Muani tekent een contract tot medio 2028.

Vrijdagmiddag leek de overstap van de 24-jarige Fransman al in kannen en kruiken. Frankfurt wilde de smaakmaker alleen laten gaan, als de club daar een vervanger voor terug kreeg. PSG wilde voldoen aan deze voorwaarde en bood Hugo Ekitiké aan als ruilmiddel. De 21-jarige Fransman zag een overstap naar Duitsland echter niet zitten, waardoor de deal leek te gaan klappen. Ekitiké heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar West Ham United. Of dat nog doorgaat, is onduidelijk.

De Duitse transfermarkt is al sinds 18:00 uur gesloten. Een vervanger kan Frankfurt dus niet meer halen. Dat de club uiteindelijk toch overging tot verkoop, is dan ook opvallend. Volgens RMC Sport was er bij de Parijzenaars heel weinig hoop dat een transfer nog rond ging komen. Het zou te maken kunnen hebben met de staking van Kolo Muani. De uit Bondy afkomstige aanvalsleider sloeg vorige week een training over om zijn transfer naar de Ligue 1 te versnellen.

Kolo Muani begon zijn carrière bij FC Nantes, waar hij in de zomer van 2022 transfervrij vertrok om aan de slag te gaan bij Frankfurt. In Duitsland bleek hij over een enorme scoringsdrift te beschikken. Kolo Muani kwam tot 50 optredens voor Frankfurt. Hierin wist hij 26 doelpunten te maken en 17 assists af te leveren. Deze statistieken leverden hem ook een plaatsje op in de WK-selectie van Frankrijk. In de finale van het toernooi had hij zich in de laatste minuut met een 3-3 stand op het bord onsterfelijk kunnen maken. Hij faalde echter oog-in-oog met Emiliano Martínez.