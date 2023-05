PSG besluit onverwachts schorsing van Messi op te heffen en doet hem belofte

Vrijdag, 12 mei 2023 om 16:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:48

Paris Saint-Germain neemt Lionel Messi in genade aan. Christophe Galtier, de trainer van de Parijse grootmacht, maakt op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajaccio bekend dat de schorsing van Messi vroegtijdig wordt opgeheven. Galtier belooft Messi direct een basisplaats. "Hij gaat spelen", aldus de coach.

Messi miste vorige week ongeoorloofd een training bij Paris Saint-Germain vanwege een eerder geplande trip naar Saudi-Arabië. De Argentijnse superster werd daar aanvankelijk twee weken voor geschorst en zou in die periode ook geen salaris ontvangen. Messi maakte zijn excuus in een video op social media, waarin hij vertelde dat hij niet meer onder de trip naar het Midden-Oosten uit kon. "Ik dacht dat we een vrije dag zouden hebben na de wedstrijd, zoals eigenlijk altijd het geval is", verklaarde Messi.

De Argentijn keerde eerder dan verwacht terug op de training, maar werd buiten de selectie gelaten voor de competitiewedstrijd tegen Troyes (3-1 winst). Nu kondigt Galtier aan dat de superster zaterdag weer van de partij zal zijn en wel als basisspeler. "Ik heb hem dinsdag gesproken om te kijken hoe hij erin stond, en ik vond hem zeer vastberaden om te spelen. Hij zal morgen starten."

Galtier zegt dat PSG de aanvullende impulsen van Messi goed kan gebruiken. "Als hij het op het veld staat moet je wel wat dingen aanpassen om een goede balans te vinden", zegt de oefenmeester. "Tegen Troyes zagen we dat het team zich zonder Leo op een goede manier liet zien. Met Messi zullen we meer aanvallende wapens hebben."