PSG-assistent barst om emotionele reden in tranen uit na Champions League-winst

Paris Saint-Germain-assistent Rafel Pol kon zijn emoties niet meer bedwingen na het laatste fluitsignaal. De Champions League-zege heeft een emotioneel tintje voor Luis Enrique en zijn assistent.

Pol liet zijn emoties de vrije loop na de wedstrijd. De Spanjaard verloor na een langdurige ziekte een half jaar geleden zijn vrouw Raquel. De historische Champions League-winst riep ongetwijfeld verschillende emoties bij de assistent van Enrique op.

Enrique zelf was ook erg geëmotioneerd na afloop van de wedstrijd. De trainer verloor dochter Xana zes jaar geleden op negenjarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker.

Na afloop trok Luis Enrique in de Allianz Arena in München een speciaal shirt aan om zijn dochter te herdenken. Het was een exemplaar van de Fundación Xana, een stichting vernoemd naar zijn dochter, ter ondersteuning van kinderen met kanker.

Op zijn shirt waren een vader en een dochter te zien die samen een vlag planten. Daaronder stond de tekst ’We are the champions’.

Het planten van de vlag is een flashback naar de Champions League-zege van Enrique in 2015 met FC Barcelona. De Spanjaard plantte toen samen met Xana de vlag van Barça op de middenstip.

Ook de supporters van PSG waren Xana niet vergeten. Ze ontrolden een spandoek met daarop Luis Enrique en zijn dochter in een PSG-tenue. “Het was emotioneel. Het is mooi dat de supporters aan mij en mijn familie dachten. Xana is altijd bij me geweest sinds ze wegging. Ze is er niet meer fysiek, maar ze zal er altijd in gedachten zijn”, blikt de trainer terug.