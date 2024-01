Pröpper scoort bij rentree in de basis en stuurt Vitesse naar kwartfinale beker

Vitesse heeft donderdagavond de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Arnhemmers waren in GelreDome met 1-0 te sterk voor AFC dankzij een heerlijke treffer van Davy Pröpper, die voor het eerst sinds zijn zware knieblessure van bijna exact een jaar geleden in de basis stond. AFC-doelman Gijs van Zetten blonk uit, maar kon een nederlaag van zijn team niet voorkomen.

Edward Sturing maakte van de gelegenheid gebruik om zijn aanvoerder Marco van Ginkel rust te geven. De ervaren middenvelder van Vitesse begon daarom op de bank. Markus Schubert stond, net als in het bekerduel met sc Heerenveen (1-0) van voor de winterstop, onder de lat.

Het duurde ruim een half uur voordat de openingstreffer viel. Smaakmaker Million Manhoef zette vanaf de rechterflank zijn actie in en trok naar binnen, maar zag zijn schot gekeerd worden door Van Zetten. Dominik Oroz pikte de rebound op en gaf hard aan laag voor op Pröpper, die niet nadacht en in één keer met links uithaalde. Van Zetten kon die bal niet keren: 1-0.

?? ???????????????? ????????: Davy Pröpper loopt zware knieblessure op. ?? ???? ?????????????? ????????: Davy Pröpper scoort bij rentree in de basis! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) January 18, 2024

Nog geen minuut later was het bijna Melle Meulensteen die de marge uitbreidde naar twee. Van Zetten kwam echter snel uit zijn doel en had daardoor een antwoord op de inzet van de middenvelder annex verdediger van Vitesse. Dat was zeker niet de laatste redding van de avond van de keeper van AFC. Sterker nog, Van Zetten zou zich meermaals gaan onderscheiden in GelreDome.

De doelman, die een verleden heeft in de jeugdopleidingen van FC Utrecht en Almere City FC, wist in de eerste helft ook Oroz nog van het scoren af te houden. Vitesse kwam na rust scherp uit de kleedkamer en ging naarstig op zoek naar de tweede treffer.

Manhoef vond kort na het begin van het tweede bedrijf de buitenkant van de paal met een afstandsschot, alvorens hij twee minuten later Gyan de Regt oog in oog met Van Zetten zette. De buitenspeler van de Arnhemmers wist de uitblinkende doelman van de bezoekers alleen niet te kloppen.

De vele reddingen van Van Zetten zorgden ervoor dat AFC geloof hield in de gelijkmaker. De Amsterdammers, bij wie Melvin Platje in de basis stond, verrasten Vitesse aan het begin van de tweede helft met een snelle vrije trap. Daardoor kon Wessel Been gevaarlijk worden, maar Ramon Hendriks kon net op tijd voorkomen dat de middenvelder van de bezoekers Schubert kon testen.

Uit de corner die daarop volgde wist AFC opnieuw gevaarlijk te worden. Tim Linthorst, die een verleden bij Vitesse heeft, probeerde het vanaf enkele meters van het doel met een schot uit de draai, maar zag zijn inzet meters naast gaan. Ruim twintig minuten voor tijd onderscheidde Van Zetten zich opnieuw na een katachtige redding op een hard en laag schot van Andy Visser.

Vitesse dacht even later op 2-0 te komen, maar de assistent-scheidsrechter keurde die treffer af wegens buitenspel. AFC nam het doel van Schubert in de slotfase nog een aantal keer onder vuur, maar de Duitse keeper had telkens een antwoord. Vitesse hield uiteindelijk stand en mag zich daardoor gaan melden in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker.

