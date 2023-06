Promotiechaos in Frankrijk: duw van fan, ‘schwalbe’ van speler en een staking

Vrijdag, 2 juni 2023 om 22:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:37

De belangrijke wedstrijd in de Ligue 2 tussen Girondins Bordeaux en Rodez is vrijdagavond al vroeg definitief gestaakt. Bordeaux, dat bij winst zou kunnen promoveren naar de Ligue 1, kwam in de 22ste minuut op achterstand door een doelpunt van Lucas Buades. De middenvelder van Rodez kreeg bij het juichen een duw van een fan die vanaf de tribune blijkbaar het veld op wist te komen.

De duw had weinig om het lijf, maar Buades ging samen met zijn ploeggenoten zeer theatraal naar de grond en bleef liggen op het gras. Scheidsrechter Nicolas Rainville besloot de wedstrijd stil te leggen. Inmiddels is naar buiten gekomen dat het duel vrijdag in ieder geval niet meer hervat wordt. Voor zowel Bordeaux als Rodez was de slotwedstrijd in de Ligue 2 van cruciaal belang. Bordeaux begon als nummer drie aan dat duel en zou zich bij winst nog kunnen voegen bij de eerste twee plekken, die recht geven op directe promotie. Rodez begon juist net onder de degradatiestreep en heeft een resultaat nodig om degradatie naar het derde niveau te voorkomen.