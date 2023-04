‘Promotie naar de Premier League leidt meteen tot grote interne bezorgdheid’

De spelers van Sheffield United hebben hun bezorgdheid geuit over de vraag of de club de prestatiebonussen ter waarde van negen miljoen euro wel zal uitkeren. Woensdag verzekerden the Blades zich van promotie naar de Premier League met een 2-0 zege op West Bromwich Albion. Sommige spelers hebben recht op een bonus van 450.000 euro, maar vrezen dat dat geld er nooit komt. Het bonusplan van Sheffield geldt als een van de meest genereuze in het Engelse voetbal.

De bonussen die Sheffield uitkeert variëren van 275.000 euro tot 450.000 euro. Spelers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het bereiken van de promotie worden rijkelijker beloond dan spelers die veelvuldig op de bank hebben gezeten. In Engeland rijzen echter al maanden twijfels over de haalbaarheid van het plan, daar het Sheffield een slordige negen miljoen euro kost en de club de financiële huishouding niet op orde heeft.

Ter vergelijking: de spelers van Manchester United zouden bij het winnen van de Premier League 275.000 euro krijgen. Sheffield kampt al een groot deel van het seizoen met betalingsproblemen na het besluit van eigenaar prins Abdullah om de club te koop te zetten. De nieuwe eigenaar leek lange tijd de Nigeriaanse miljardair Dozy Mmobuosi te worden, zo schreef The Times eerder. Hij zou meer dan honderd miljoen euro neertellen voor de kersverse promovendus, maar zag de onderhandelingen stuklopen.

Bronnen vertellen aan Daily Mail dat alle bonussen worden uitbetaald op een vooraf afgesproken datum die in het contract is opgenomen. De club is echter al het hele seizoen te laat met interne en externe betalingen, waardoor twijfels rijzen over de haalbaarheid van het bonusplan. Anderzijds zou de club in staat moeten zijn om aan alle betalingen te voldoen, daar promotie naar de Premier League in drie jaar tijd minimaal 192 miljoen euro waard is.