Promes schuldig bevonden aan grootschalige invoer cocaïne: jarenlange celstraf

De rechtbank veroordeelt Quincy Promes tot 6 jaar cel voor zijn rol bij de invoer van twee grootschalige partijen cocaïne. Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft de 32-jarige aanvaller van Spartak Moskou zich laten leiden door geldelijk gewin. Marylio V., de neef van Promes, krijgt eveneens 6 jaar cel.

Tegen de vijftigvoudig international van Oranje was in eerste instantie liefst 9 jaar cel geëist. Woensdag werd duidelijk dat Promes door de rechtbank in Amsterdam bij verstek veroordeeld is tot 6 jaar cel. De voormalig buitenspeler van onder meer FC Twente, Ajax en Sevilla stond terecht voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen.

Promes was opnieuw niet aanwezig bij de uitspraak. De rechtspoot verblijft nog altijd in Rusland, waar hij tot medio 2024 onder contract staat bij Spartak Moskou. Volgens Russische media zijn club en speler in gesprek over een langer dienstverband bij Spam. Volgens het Algemeen Dagblad is het goed mogelijk dat Promes nog in beroep gaat tegen de jarenlange celstraf in Nederland.

Promes zelf heeft tot op heden nog geen verklaring afgelegd over de feiten die hem ten laste zijn gelegd. Volgens zijn advocaten ontkent de aanvaller betrokkenheid bij de smokkel. Promes stond in 2020, tijdens de invoer van de twee partijen cocaïne, onder contract bij Ajax.

De eerste partij, die werd verstopt in een container met zakken zout, is tot op heden niet gevonden. Een tweede partij werd wel onderschept. De rechtbank neemt Promes zijn deelname aan dit proces behoorlijk kwalijk. “Cocaïne vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en de grootschalige handel in cocaïne kan in verband worden gebracht met zeer ernstige geweldsdelicten. Door de invoer van deze partijen cocaïne hebben Promes en Marylio V. bijdrage geleverd aan deze aantasting.”

Belangrijke rol

De veroordeling van Promes is landelijk nieuws. Zo pakt ook deermee uit. “Volgens het OM was Marylio V. de rechterhand van Promes. De voetballer speelde een belangrijkere rol volgens het OM, omdat hij veel geld in het transport zou hebben geïnvesteerd.”

Promes kreeg in juni 2023 al 1,5 jaar celstraf voor het neersteken van een andere neef tijdens een feest in Abcoude. Daartegen ging de hoofdstedeling al in beroep. Het AD verwacht dat nu opnieuw. “In beroep gaan helpt Promes in de discussies over zijn positie die ook in Rusland soms worden gevoerd. Zolang de straffen niet onherroepelijk zijn, krijgt hij in Rusland vaak het voordeel van de twijfel.”

