Promes komt via Instagram met kenmerkende reactie op eis van lange celstraf

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quincy Promes, die kort reageert op de tegen hem geëiste celstraf.

Woensdagmiddag eiste het Openbaar Ministerie negen jaar celstraf tegen de aanvaller van Spartak Moskou. De 32-jarige Amsterdammer wordt vervolgd voor het invoeren van liefst 1361 kilo cocaïne. Medeverdachte Marylio V. hoorde een eis van acht jaar cel. Promes, die sinds 2021 in Rusland voetbalt, was zelf niet aanwezig.

Promes lijkt zich allesbehalve zorgen te maken. Hij postte nog dezelfde dag een foto op zijn Instagram, waarop hij zittend in de zon is te zien. Het bijschrift luidde: "Deus ventus”, wat in het Latijns ‘de wind van God’ betekent. Het komt vaker voor dat de voetballer van zich laat horen rondom strafzaken. Zo besloot hij in mei 2023, op de dag dat hij vervolgd werd voor cocaïnesmokkel, ook een foto op zijn Instagram te posten, waarop hij lachend was te zien.

