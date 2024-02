Promes heeft een nieuwe vriendin: beroemdheid met 5 miljoen Instagram-volgers

Niet geliefd bij iedereen, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip ook aandacht voor het nieuwe liefje van Quincy Promes.

De aanvaller van Spartak Moskou is namelijk in Dubai gezien met Tabata Robertson, beter bekend als DramDoll. "Zij is nu de vrouw in het leven van Promes", bevestigt Evert Santegoeds bij Shownieuws.

Robertson is een bekend figuur in de rapscene. De 31-jarige in New York geboren rapper heeft ruim vijf miljoen volgers op Instagram. "Er zijn foto's verschenen in Dubai", gaat Santegoeds verder. "Dat is een van de weinige landen waar Promes naartoe kan."

Promes was jarenlang samen met Jamie, met wie hij twee kinderen heeft en samenwoonde in Amsterdam, Dubai en Sevilla. "Met de foto's van deze mevrouw (Robertson, red.) is wel duidelijk dat dat over en uit is", besluit Santegoeds.

