Promes duikt twee maanden na veroordeling op met automatisch wapen

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 11:59

Quincy Promes heeft opnieuw voor opschudding gezorgd op social media. De aanvaller van Spartak Moskou, die in Nederland is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1,5 jaar voor het neersteken van zijn neef, heeft op Instagram een video gedeeld waarop te zien is hoe hij schiet met een automatisch wapen. Het geweer betreft een Steyr AUG, een serie vuurwapens dat in 1977 in Oostenrijk is geproduceerd.