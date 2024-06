Programma, uitslagen en standen van het EK: Erop of eronder voor België

Van 14 juni tot en met 14 juli wordt in Duitsland het EK gehouden. Nederland neemt het in Poule D op tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk en hoopt door te stoten naar de achtste finales, om uiteindelijk in Berlijn met de Henri Delaunay-trofee in handen te staan. In dit overzicht vind je de laatste uitslagen, het wedstrijdprogramma en de actuele standen terug.

Programma en uitslagen zaterdag 22 juni

15:00 uur: Georgië - Tsjechië 1-1

18:00 uur: Turkije - Portugal 0-3

21:00 uur: België - Roemenië

Stand in Groep A

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Duitsland 2 2 0 0 6 7-1 2. Zwitserland 2 1 1 0 4 4-2 3. Schotland 2 0 1 1 1 2-6 4. Hongarije 2 0 0 2 0 1-5

Programma & Uitslagen Groep A

Vrijdag 14 juni

Duitsland - Schotland 5-1

Zaterdag 15 juni

Hongarije - Zwitserland 1-3

Woensdag 19 juni

Duitsland - Hongarije 2-0

Schotland - Zwitserland 1-1

Zondag 23 juni

21:00 uur: Zwitserland - Duitsland

21:00 uur: Schotland - Hongarije

Stand in Groep B

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Spanje 2 2 0 0 6 4-0 2. Italië 2 1 0 1 3 2-2 3. Albanië 2 0 1 1 1 3-4 4. Kroatië 2 0 1 1 1 2-5

Programma & Uitslagen Groep B

Zaterdag 15 juni

Spanje - Kroatië 3-0

Italië - Albanië 2-1

Woensdag 19 juni

Kroatië - Albanië 2-2

Donderdag 20 juni

Spanje - Italië 1-0

Maandag 24 juni

21:00 uur: Albanië - Spanje

21:00 uur: Kroatië - Italië

Stand in Groep C

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Engeland 2 1 1 0 4 2-1 2. Denemarken 2 0 2 0 2 2-2 3. Slovenië 2 0 2 0 2 2-2 4. Servië 2 0 1 1 1 1-2

Programma & Uitslagen Groep C

Zondag 16 juni

Slovenië - Denemarken 1-1

Servië - Engeland 0-1

Donderdag 20 juni

Slovenië - Servië 1-1

Denemarken - Engeland 1-1

Dinsdag 25 juni

21:00 uur: Engeland - Slovenië

21:00 uur: Denemarken - Servië

Stand in Groep D

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Nederland 2 1 1 0 4 2-1 2. Frankrijk 2 1 1 0 4 1-0 3. Oostenrijk 2 1 0 1 3 3-2 4. Polen 2 0 0 2 0 2-5

Programma & Uitslagen Groep D

Zondag 16 juni

Polen - Nederland 1-2

Maandag 17 juni

Oostenrijk - Frankrijk 0-1

Vrijdag 21 juni

18:00 uur: Polen - Oostenrijk 1-3

21:00 uur: Nederland - Frankrijk 0-0

Dinsdag 25 juni

18:00 uur: Nederland - Oostenrijk

18:00 uur: Frankrijk - Polen

Stand in Groep E

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Roemenië 1 1 0 0 3 3-0 2. Oekraïne 2 1 0 1 3 2-4 3. Slowakije 2 1 0 1 3 2-2 4. België 1 0 0 1 0 0-1

Programma & Uitslagen Groep E

Maandag 17 juni

Roemenië - Oekraïne 3-0

België - Slowakije 0-1

Vrijdag 21 juni

15:00 uur: Slowakije - Oekraïne 1-2

Zaterdag 22 juni

21:00 uur: België - Roemenië

Woensdag 26 juni

18:00 uur: Slowakije - Roemenië

18:00 uur: Oekraïne - België

Stand in Groep F

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Portugal 2 2 0 0 6 5-1 2. Turkije 2 1 0 1 3 3-4 3. Tsjechië 2 0 1 1 1 2-3 4. Georgië 2 0 1 1 1 2-4

Programma & Uitslagen Groep F

Dinsdag 18 juni

Turkije - Georgië 3-1

Portugal - Tsjechië 2-1

Zaterdag 22 juni

15:00 uur: Georgië - Tsjechië 1-1

18:00 uur: Turkije - Portugal 0-3

Woensdag 26 juni

21:00 uur: Tsjechië - Turkije

21:00 uur: Georgië - Portugal

Knock-outfase

Achtste finales

Zaterdag 29 juni

18:00 uur: 2A - 2B (AF1)

21:00 uur: 1A - 2C (AF2)

Zondag 30 juni

18:00 uur: 1C - 3D/E/F (AF3)

21:00 uur: 1B - 3A/D/E/F (AF4)

Maandag 1 juli

18:00 uur: 2D - 2E (AF5)

21:00 uur: 1F - 3A/B/C (AF6)

Dinsdag 2 juli

18:00 uur: 1E - 3A/B/C/D (AF7)

21:00 uur: 1D - 2F (AF8)

Kwartfinales

Vrijdag 5 juli

18:00 uur: AF4 - AF2 (KF1)

21:00 uur: AF6 - AF5 (KF2)

Zaterdag 6 juli

18:00 uur: AF3 - AF1 (KF3)

21:00 uur: AF7 - AF8 (KF4)

Halve finales

Dinsdag 9 juli

21:00 uur: KF1 - KF2 (HF1)

Woensdag 10 juli

21:00 uur: KF4 - KF3 (HF2)

Finale

Zondag 14 juli

21:00 uur: HF1 - HF2

