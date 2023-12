Probleem voor Erik ten Hag: ‘Grootverdiener weigert vertrek naar Saudi-Arabië’

Raphaël Varane is niet van plan om Manchester United te verlaten voor een club uit Saudi-Arabië, zo meldt L'Équipe. Hoewel de dertigjarige verdediger dit seizoen nauwelijks kan rekenen op een basisplaats onder manager Erik ten Hag, vindt hij het nog te vroeg voor een lucratief avontuur in de Saudi Pro League.

Varane werd in de zomer van 2021 met torenhoge verwachtingen naar Old Trafford gehaald. De Franse mandekker ontvangt jaarlijks zo’n 20 miljoen euro van United, maar kwam dit seizoen pas 825 minuten in actie.

De 93-voudig international van Frankrijk kampt veelvuldig met blessureleed. De rechtspoot zette in februari een punt achter zijn interlandcarrière om zich meer te kunnen focussen op United. Toch moest Varane ook dit seizoen de nodige wedstrijden missen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Varane hoopt nog altijd te slagen in Manchester. Tot dusver staat de teller op 77 wedstrijden in dienst van the Red Devils, waarin de in Lille geboren verdediger tweemaal wist te scoren. Met United won Varane vorig seizoen de EFL Cup.

In de afgelopen weken werd Varane gelinkt aan diverse clubs uit de Saudi Pro League, maar de verdediger is niet bereid United te verlaten voor een lucratief avontuur in het Midden-Oosten. Varane is vastbesloten om nog een aantal jaar uit te komen op het hoogste niveau.

Ook zou Varane hoog op het lijstje staan bij Real Madrid, daar de Koninklijke David Alaba en Éder Militão voor lange tijd moet missen wegens blessures. Varane speelde tussen 2011 en 2021 al in het maagdelijk wit. In 360 wedstrijden voor Madrid wist hij 17 keer te scoren.

Met Real won Varane vier keer de Champions League. Ook wist hij al speler van de Madrilenen beslag te leggen op de WK-titel (2018) met Frankrijk. Bij United ligt Varane nog tot medio 2025 vast. Transfermarkt taxeert zijn marktwaarde momenteel op 25 miljoen euro.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties