Probleem Ajax blootgelegd: ‘Sosa, Sutalo of Henderson, ze verzuipen allemaal’

Ajax is absoluut geen team. Dat is de conclusie die Wim Kieft trekt in zijn wekelijkse column, opgetekend door De Telegraaf. De Amsterdammers speelden donderdagavond ternauwernood gelijk tegen FK Bodø/Glimt (2-2) en volgens de analist komt dat doordat trainer John van ’t Schip een selectie vol individuen tot zijn beschikking heeft.

Volgens Kieft is dat het grote verschil tussen Ajax en Feyenoord, dat in de Europa League gelijkspeelde tegen AS Roma (1-1). “In Rotterdam staat een ploeg en in Amsterdam niet. Het kwam voor de zoveelste keer dit seizoen aan de oppervlakte tegen AS Roma en Bodø/Glimt.”

Kieft stelt dat de spelers van Feyenoord vanuit hun taak bleven spelen en ziet bij Ajax een andere ontwikkeling. “Ajax geeft dat gevoel helemaal niet. Het opereert als los zand.” Na afloop van het duel met Bodø kregen Kenneth Taylor en Steven Berghuis van analytici het verwijt dat zij niet omschakelen na balverlies.

De situatie in Amsterdam is schrijnend, zo concludeert Kieft. “Veel spelers doen maar wat. Of het nu de Kroatische internationals Borna Sosa en Josip Sutalo zijn of de Engelse international Jordan Henderson. Ze verzuipen allemaal en dat komt omdat ze niet als ploeg spelen. Uiteindelijk komt Ajax goed weg met die twee doelpunten in blessuretijd en de 2-2 eindstand, maar handvatten voor de return heeft die wedstrijd niet gegeven.”

Kjetil Knutsen

Kieft is in tegenstelling tot anderen niet onder de indruk van Bodø. “Er hoeft niet overdreven gedaan te worden over het niveau en het spel van Bodø/Glimt. Het is niet meer dan een middelmatige ploeg.”

Ook de Noorse hoofdtrainer Kjetil Knutsen kan Kieft niet bekoren. “Een jaar geleden werd Knutsen – vreemd genoeg stond hij langs de lijn in de Johan Cruijff ArenA continu van alles en nog wat in een schrijfblokje te noteren - in verband gebracht met Ajax. Daarbij werd hij neergezet als de nieuwe wondertrainer. Alleen viel dat niet van zijn ploeg af te lezen.”

Donderdag wacht de return tussen Bodø en Ajax. De Amsterdammers moeten winnen in Noorwegen om nog kans te maken op eremetaal dit seizoen. De return in de tussenronde van de Conference League wordt om 18:45 uur afgewerkt in het Aspmyra Stadion.

