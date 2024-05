Priske staat open voor een stap naar Feyenoord, maar heeft wel belangrijke eis

Brian Priske staat open voor een overstap naar Feyenoord, maar wil dan wel zijn assistenten Lars Fris en Christian Clarup meenemen. Dat meldt Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad. De 47-jarige trainer van Sparta Praag lijkt momenteel bovendien de beste papieren te hebben om Arne Slot op te volgen in De Kuip.

Zondagavond kwam naar buiten dat Priske een serieuze kandidaat is voor de vacante trainerspositie in Rotterdam-Zuid. De trainer van Sparta Praag, die sinds de zomer van 2022 voor de groep staat in Tsjechië, won twee landstitels op rij met de club en legde dit seizoen ook beslag op de beker. Bovendien hanteert Priske een speelwijze die veel lijkt op het spel dat Slot erin sleep bij Feyenoord.

Te Kloese was dit weekend te gast op de bruiloft van Santiago Gimenez in Mexico en is woensdag weer terug in Nederland. Zaterdagavond is hij aanwezig bij de Champions League-finale in Londen. “Tussendoor zal hij worden bijgepraat door commissaris Toon van Bodegom, die met de directeur het proces van de opvolging van Slot in handen heeft genomen”, schrijft Gouka.

“Van Bodegom zal dan vertellen hoe de stand van zaken is met Priske. In en rond De Kuip fluisteren mensen dat de huidige trainer van Sparta Praag en vader van Eindhoven-speler August Priske de dans om de vacature van Slot is gaan leiden.” Gouka schrijft dat Feyenoord Nuri Sahin ‘erg interessant’ vindt, maar dat de huidige assistent-trainer van Borussia Dortmund wel een zeer ervaren rechterhand in de staf moet hebben. “En die zoektocht blijkt niet eenvoudig.”

“Graham Potter? Ook zeer interessant, al wisselen de verhalen dat de Engelsman financieel wel of niet haalbaar is elkaar in Rotterdam in recordtempo af. Priske is in elk geval financieel haalbaar”, klinkt het. Feyenoord denkt dat hij tegen ‘een acceptabele vergoeding’ los te weken is bij Sparta Praag. De club moet overigens sowieso op zoek naar nieuwe assistenten in de technische staf. De Rotterdammers zagen dit seizoen namelijk Marino Pusic en Sipke Hulshoff naar respectievelijk Shakhtar Donetsk en Liverpool vertrekken. John de Wolf is de cultuurbewaker en blijft daarom gewoon op zijn post in De Kuip.

Dubbelslag?

Marcel van der Kraan vanmeldde eerder op de maandag dat de kans groot is dat Dávid Hancko bij Feyenoord blijft als Prinse inderdaad overkomt van de Tsjechische topclub. De 26-jarige linkspoot van de Rotterdammers werkte ruim twee maanden samen met de trainer van Sparta Praag voordat hij in de zomer van 2022 naar Feyenoord vertrok.

De Rotterdammers waren die desbetreffende zomer lang bezig met de komst van Hancko, die uiteindelijk eind augustus pas overkwam. Priske begon op 1 juli bij Sparta Praag, waardoor de Slowaak nog vijf wedstrijden meespeelde onder de oefenmeester. “Hancko was destijds al onder de indruk van de aanvallend ingestelde trainer, die zijn visie en speelwijze goed kon overbrengen op de spelers van Sparta Praag”, aldus Van der Kraan.

