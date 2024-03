Preview Duitsland-Oranje

Het EK komt steeds dichterbij voor het Nederlands elftal en dat is te merken aan de tegenstand in de oefencampagne. Oranje staat dinsdag namelijk tegenover EK-organisator Duitsland, dat op sportieve revanche aast na twee mislukte WK's en een tegenvallend EK in 2021 daar tussenin. Voetbalzone sprak in aanloop naar de kraker in Frankfurt met Nino Duit, die de Duitse nationale ploeg op de voet volgt voor onder meer GOAL.

Door Rian Rosendaal en Nino Duit

Oranje leeft (nog) niet

Opmerkelijk genoeg leeft het normaal gesproken zo beladen duel met het Nederlands elftal momenteel helemaal niet in Duitse voetbalkringen. "Eigenlijk is er tot nu toe alleen maar gesproken over de selectie die Nagelsmann samenstelde. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland van dinsdag is hier momenteel helemaal geen gespreksonderwerp", geeft Duit de huidige stand van zaken rondom de viervoudig wereldkampioen weer.

Vers bloed

Nagelsmann lijkt een andere koers in te slaan met Duitsland, want de wedstrijdselectie voor het treffen met Oranje herbergt maar liefst zes debutanten. VfB Stuttgart, de verrassende nummer drie in de Bundesliga, levert een drietal spelers: verdedigers Maximilian Mittelstädt en Waldemar Anton en aanvaller Deniz Undav. Maximilian Beier (TSG Hoffenheim en Jan-Niklas Beste (Heidenheim) mogen eveneens hopen op een vuurdoop in het elftal van Nagelsmann, dat zaterdag aantrad tegen EK-favoriet Frankrijk.

Het eventuele debuut van Aleksandar Pavlovic in de Duitse ploeg is omgeven met de nodige twijfels. Het grote talent (19) van Bayern Munchen kampt namelijk al enkelemet een infectie en het is nog maar de vraag of de jonge spelmaker in actie komt tegen Nederland. "Hij is voor het eerst geselecteerd door Nagelsmann, maar ik verwacht niet dat hij speeltijd gaat krijgen in deze twee vriendschappelijke interlands", denkt Duit dat Pavlovic moet wachten op begin juni, als Duitsland de laatste tests voor de start van het EK ondergaat tegen Oekraine (3 juni) en Griekenland (7 juni).

Dortmund overgeslagen

Waar Nagelsmann niet bang is om aanstormende talenten voor de leeuwen te gooien, daar heeft de Duitse keuzeheer geen boodschap aan de roep om ervaring in zijn selectie. Er is volgens Duit in Duitsland met de nodige verbazing gereageerd op het ontbreken van enkele bekende namen van Borussia Dortmund (Mats Hummels, Niklas Sule, Nico Schlotterbeck, Emre Can en Marco Reus) in de oefeninterlands tegen Frankrijk en Nederland. Aanvaller Nicolas Fullkrug is de enige BVB-speler die wél een uitnodiging kreeg van de jonge bondscoach.

Overigens werden niet alleen bij Dortmund gevestigde namen overgeslagen. Nagelsmann besloot namelijk ook om 57-voudig international Leon Goretzka van Bayern over te slaan voor deze interlandperiode. "Daarover wordt in Duitsland veel gedebatteerd", voegt Duit toe. "Aan de andere kant is Toni Kroos na een absentie van drie jaar terug in de nationale ploeg, dat is zeker iets om in de gaten te houden. En Joshua Kimmich speelt waarschijnlijk als rechtsback tegen Oranje. Dat vindt hij niet leuk, want Kimmich voelt zich meer thuis op het middenveld."

Momentum

