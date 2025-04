Premier League vaardigt minimaal vijf deelnemers af aan Champions League, mogelijk zelfs zeven (!)

De Premier League vaardigt komend seizoen niet vier, maar minimaal vijf clubs af in de competitiefase van de Champions League. Engeland kan door de zege van Arsenal niet meer door twee landen worden ingehaald op de coëfficiëntenranking. De top twee van die ranking krijgt een extra ticket toegewezen voor het miljardenbal.

Arsenal legde Real Madrid dinsdagavond op de pijnbank (3-0) en met die zege is de Premier League verzekerd van vijf Champions League-plekken.

Engeland voert de coëfficiëntenranking aan met 24.535 punt, gevolgd door Spanje (21.678) en Italië (20.187). Duitsland staat op een te grote achterstand (17.921) om kans te maken op plek twee.

Momenteel wordt de top vijf in de Premier League ingevuld door Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Chelsea en Newcastle United. Over de afloop van die strijd valt echter weinig zinnigs te zeggen. Zo staat nummer negen Brighton & Hove Albion slechts zes punten achter nummer vijf Newcastle.

Het is mogelijk dat de Premier League niet vijf, maar zes of zelfs zeven teams naar de Champions League mag sturen. Zo krijgt de FA een extra plek als Aston Villa de Champions League wint én zich niet via de Premier League plaatst voor dat toernooi.

Een realistischere route op een extra ticket gaat via de Europa League van dit seizoen. Als Manchester United of Tottenham Hotspur de beker wint, krijgt de Premier League een extra ticket. Villa speelt in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, terwijl Man United en Spurs een niveautje lager zijn gekoppeld aan respectievelijk Olympique Lyon en Eintracht Frankfurt.

Momenteel is Spanje de topfavoriet om ook minimaal vijf Champions League-tickets te krijgen. Namens Spanje zijn FC Barcelona, Real Madrid (Champions League), Athletic Club (Europa League) en Real Betis (Conference League) nog actief in Europa. Real Madrid staat na de 3-0 nederlaag tegen Arsenal wel op de rand van uitschakeling.

Italië heeft naast een achterstand van 1.491 coëfficiëntpunt op Spanje ook een troef minder. Drie Italiaanse ploegen zijn op dit moment nog actief in Europa: Inter (Champions League), Lazio (Europa League) en Fiorentina (Conference League). Inter won zijn heenduel met Bayern München (1-2), terwijl Lazio en Fiorentina donderdag in actie komen tegen respectievelijk FK Bodø/Glimt en NK Celje.

De top 10 van de coëfficiëntenranking:

1. Engeland, 24.535 - (5/7)

2. Spanje, 21.678 - (4/7)

3. Italië, 20.187 - (3/8)

4. Duitsland, 17.921 - (3/8)

5. Portugal, 16.250 - (0/5)

6. Frankrijk, 16.214 - (2/7)

7. België, 15.650 - (0/5)

8. Nederland, 15.250 - (0/6)

9. Griekenland, 12.687 - (0/4)

10. Noorwegen, 11.062 - (1/4)