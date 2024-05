Premier League-spits ondergaat therapie: ‘Ik smeekte een blessure te krijgen’

West Ham United-aanvaller Michail Antonio (34) heeft in een aflevering van the High Performance podcast een boekje opengedaan over zijn privéleven. De 34-jarige spits laat weten therapie te ondergaan nadat hij een lastige periode heeft gekend.

Antonio speelt al sinds 2015 bij de Londense voetbalclub en heeft daarin verschillende diepte- en hoogtepunten gekend. Op sportief vlak ging het vorig seizoen voor de wind, daar the Hammers beslag legden op de Conference League, maar daar heeft Antonio geen seconde van kunnen genieten. De goalgetter zat midden in een scheiding met zijn ex-vrouw Debbie Whittle, iets wat zijn tol eiste op zijn mentale gesteldheid.

De spits vertelt in de podcast dat hij vorig seizoen met geestelijke vermoeidheid kampte door alles wat zich afspeelde buiten de krijtlijnen van het voetbalveld. Toen het slot van het seizoen aanbrak, werden ook de problemen groter en was hij naar eigen zeggen ‘mentaal gesloopt’.

Zowel Antonio's teamgenoten als zijn manager David Moyes vierden het winnen van de Conference League tot in de laatste uurtjes en keken daarbij diep in het glaasje. “Sommige jongens hebben gewoon twee dagen niet geslapen, zij zijn gewoon twee dagen dronken geweest”, schetst de spits de festiviteiten.

“Terwijl alle jongens aan het feestvieren waren, ging ik terug naar het hotel en ben ik gaan slapen. Ik was zo mentaal gesloopt door alles wat zich in mijn privéleven afspeelde. Het heeft tot afgelopen december geduurd voordat ik besefte dat ik een Europese prijs heb gewonnen.”

Antonio, die zichzelf omschrijft als een zeer positief persoon, voelde zich naarmate het seizoen vorderde steeds negatiever worden. Op het veld stond hij met zijn ziel onder zijn armen en vroeg hij zich af waarom hij nog voetbalde, want naar eigen zeggen was de liefde voor het voetbal totaal verdwenen.

Het zorgde ervoor dat Antonio in een vormdip verzeild raakte. “Ik scoorde niet van december tot aan april. Ik was echt gesloopt bij de club. Toen ik met het nationale team op stap was in april ging het beter, maar smeekte ik om een blessure te krijgen, puur om wedstrijden te missen.”

In november 2023 gebeurde dan ook waar hij stiekem op hoopte. Met de Jamaicaanse ploeg was hij zich aan het voorbereiden op de interlands met Guatemala en Trinidad & Tobago, toen de aanvaller zijn knie blesseerde. Door zijn kwetsuur was de spits ongeveer twee maanden lang niet inzetbaar. Tijdens zijn revalidatie begon Antonio plots te piekeren.

“Ik ben 33 en ik kan niet op deze manier blijven presteren, want dan krijg ik geen nieuw contractvoorstel. Is dit het einde voor mij? Is mijn voetbalcarrière over? Al deze dingen spookten voortdurend door mijn hoofd.”

Antonio besefte dat hij hulp nodig had. De stap zetten naar een therapeut was niet eenvoudig, zo dacht hij namelijk dat therapie voor ‘gekke mensen’ was. Nu is Antonio aan de betere hand.

“Therapie heeft mijn leven veranderd. Eerst was het gek om in een kamer te zitten, terwijl iemand vraagt hoe het met je gaat. Mijn natuurlijke antwoord was dat het goed ging. Na een tijdje begon ik openlijk te praten en voor ik het wist brak ik in huilen uit. Ik kon het niet controleren, maar het gaf een enorm gevoel van opluchting.”

Antonio voegt toe dat hij nog altijd wekelijkse therapiesessies in zijn agenda heeft staan en dat hij zeker nog twee jaar therapie blijft volgen. De aanvaller loopt eind volgende maand uit zijn contract in Londen, maar de club heeft de optie om zijn contract met één seizoen te verlengen. Aan stoppen denkt de spits niet meer, hij wil nog zeker drie jaar actief blijven in de sport.

