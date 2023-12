Premier League-Speler van de Maand lekt uit: ‘Zelfs ik had dit niet verwacht!’

Woensdag, 6 december 2023 om 18:27 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:33

Harry Maguire is verkozen tot Speler van de Maand in de Premier League, zo is woensdagavond uitgelekt via X. De dertigjarige verdediger van Manchester United is bezig aan een uitstekende comeback bij the Red Devils en dat is dus niet onopgemerkt gebleven. “Zelfs ik had dit niet verwacht!”, schrijft een United-supporter op X.

Maguire krijgt sinds begin oktober weer volop het vertrouwen van manager Erik ten Hag en houdt directe concurrent Raphaël Varane op de bank. United treedt de laatste wedstrijden doorgaans aan met Jonny Evans of Victor Lindelöf naast Maguire, terwijl Luke Shaw afgelopen weekend tegen Newcastle United (1-0 verlies) de voorkeur kreeg naast zijn landgenoot.

De nummer 5 van United, die deze zomer de aanvoerdersband kwijtraakte aan Bruno Fernandes, begon in de maand november in elke competitiewedstrijd aan de aftrap en hield, met de hulp van zijn teamgenoten, in alle duels de nul. Ten Hag won mede daardoor alle competitiewedstrijden in november: 0-1 van Fulham, 1-0 van Luton Town en 0-3 van Everton.

The Red Devils klommen in november van plaats acht naar plek zes, maar door de nederlaag in Newcastle staat de ploeg van Ten Hag nu op de zevende plaats in de Premier League. Woensdagavond komt Chelsea, dat momenteel de tiende plaats bezet, langs op Old Trafford.

Op X regent het complimenten aan het adres van Maguire. De rechtspoot was jarenlang het mikpunt van kritiek op sociale media, maar de tendens is de afgelopen periode in positieve zin veranderd. “Dat is een geweldige boost voor zijn zelfvertrouwen”, reageert iemand.

“Dat is geweldig. Je moet wel een verschrikkelijk persoon zijn als je niet blij met deze comeback van Maguire bent.” “Verdiend, man! Hij is van ver gekomen. Dit is goed voor zijn vertrouwen.” “Zelfs ik als United-supporter had dit niet verwacht!”, valt er onder meer te lezen.

Maguire kon afgelopen zomer nog vertrekken naar West Ham United, maar the Hammers en the Mancunians werden het niet eens over de transfersom voor de 62-voudig international van Engeland. De in Sheffield geboren mandekker ligt nog tot medio 2025 vast op Old Trafford.