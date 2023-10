Premier League-icoon reageert op ‘pure onzin’ van Van Dijk: ‘Fucking hell’

Woensdag, 18 oktober 2023 om 09:25 • Wessel Antes • Laatste update: 10:08

Alan Shearer is het totaal oneens met Virgil van Dijk, die zich meermaals heeft uitgelaten over de drukke speelschema’s in het internationale topvoetbal. Dat zegt de topscorer aller tijden van de Premier League in de podcast The Rest is Football. Shearer is van mening dat Van Dijks uitspraken nergens op slaan en laat dat op felle wijze blijken.

Van Dijk spreekt zich regelmatig uit over het aantal wedstrijden in het hedendaagse voetbal. Afgelopen donderdag deed hij dat tijdens de persconferentie van Oranje in Zeist wederom. Van Dijk ziet de speelkalender steeds voller worden. "Vandaar die discussie. Ik denk dat wij als spelers daar iets van moeten zeggen en tot een oplossing moeten komen. De gezondheid is wel iets belangrijker dan het geld dat het oplevert. Hopelijk komt daar een oplossing voor.”

Op de persconferentie stelde Valentijn Driessen namens De Telegraaf dat Van Dijk wordt betaald door Liverpool en dat clubs juist weer extra geld ontvangen wanneer hun spelers worden opgeroepen voor het nationale elftal. Daarom vroeg Driessen zich af of Van Dijk bereid is om tien procent van zijn salaris in te leveren. “Nee”, reageerde de aanvoerder in eerste instantie stellig. Even later kwam hij terug op zijn antwoord. “Voor mijn gezondheid zou ik wél tien procent van mijn salaris inleveren.”

Shearer noemt de ontstane discussie ‘pure onzin’. “Kom op man, spelers die te veel wedstrijd spelen? Doe me alsjeblieft een lol, hoe kun je dat nou zeggen.” De voormalig topspits van Newcastle United kan zich met name niet vinden in Van Dijks uitspraken over de Premier League.

“Fucking hell zeg”, gaat Shearer verder in de podcast. “Zei hij niet dat er in Engeland te veel wordt gespeeld? Internationaal gezien kan ik er op zich nog wel inkomen. We weten allemaal dat dat komt door de financiële aspecten van het voetbal. Maar dat er hier in Engeland te veel wordt gespeeld... Volgens mij kun je wel merken dat ik het daar niet mee eens ben.”

Volgens Shearer heeft het huidige topvoetbal juist meer voordelen dan vroeger. “Natuurlijk moet je het enorme salaris niet in deze discussie mengen, maar kom op zeg. Je hebt grotere teams dan ooit, meer wissels dan ooit, je salaris is hoger dan ooit, je hebt de beste fysio’s en de beste technologie. Alles is tot in de puntjes geregeld tegenwoordig.”

Van Dijk was afgelopen maandag belangrijk voor Oranje door in blessuretijd een penalty binnen te schieten in Griekenland (0-1 winst). Daardoor zal hij zich indirect op moeten gaan maken voor nog meer duels in 2024, daar Nederland het EK in Duitsland al bijna niet meer kan mislopen.