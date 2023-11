Premier League-clubs overwegen Bergwijn terug te halen naar Engeland

Zondag, 5 november 2023 om 14:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:45

Een winters vertrek van Steven Bergwijn bij Ajax lijkt steeds waarschijnlijker. Nadat eerder bekend werd dat de aanvaller op de radar zou staan bij clubs uit Saoedi-Arabië, meldt Fabrizio Romano zondag dat ook Premier League-clubs met de gedachte spelen om hem terug te halen. Bergwijn speelde eerder in Engeland voor Tottenham Hotspur.

Om welke clubs het gaat maakt Romano niet bekend. Wel weet de Italiaanse transferjournalist dat Bergwijn goed in de markt ligt. De interesse vanuit Saoedi-Arabië is niet nieuw, zo vermeldt hij er expliciet bij. Bergwijn staat naar verluidt in de belangstelling van Al-Ettifaq, waar ook Georginio Wijnaldum onder contract staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vorige week, na de nederlaag tegen PSV, verweet Bergwijn de media van 'het gooien van bommetjes' toen Joep Schreuder vroeg naar de vermeende interesse uit Saoedi-Arabië. "Onzin. Dat is wat ik zeg: bommetjes gooien, daar zijn jullie goed in." Ook een vraag over het aanvoerderschap leidde tot chagrijn bij de captain van Ajax.

Eerder deze week schreef Voetbal International al dat een vertrek van Bergwijn bij Ajax 'in de lijn der verwachtingen ligt'. De 26-jarige aanvoerder van de Amsterdamse recordkampioen ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2027 vast, maar zou zelf de mogelijkheid om naar Saudi-Arabië te vertrekken onderzoeken.

Voor Ajax is het een mooie gelegenheid om iets terug te verdienen aan de transfer van Bergwijn. De Amsterdammers zien Bergwijn vanwege zijn leidersrol echter graag in de selectie van trainer John van 't Schip aanblijven. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 20 miljoen euro. In september 2022 was dat nog 27 miljoen euro.

Bergwijn werd vorig jaar zomer door Ajax overgenomen van Tottenham Hotspur. De Amsterdammers betaalden ruim 30 miljoen euro, maar kregen tot dusver nauwelijks waar voor hun geld. Waar de rechtspoot onder Alfred Schreuder nog geweldig startte bij zijn jeugdliefde, kampt hij nu al tijden met een vormdip.

Sinds zijn komst vorig jaar speelde Bergwijn 57 wedstrijden in het shirt van Ajax, waarin hij 21 keer scoorde en 8 assists afleverde. Voor bondscoach Ronald Koeman vormt Bergwijn nooit een punt van discussie. De buitenspeler maakt steevast onderdeel uit van de selectie en zit er nu ook weer bij.