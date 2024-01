Premier League-clubs kloppen aan bij Ajax, maar miljoenenaankoop wil blijven

Carlos Forbs staat in de belangstelling van clubs uit onder meer de Premier League, zo weet Voetbal International maandag te melden. De vorig jaar door Ajax aangetrokken vleugelaanvaller wil de Amsterdamse club echter niet al na een halfjaar inruilen voor een avontuur elders.

Burnley zou een van de clubs zijn die zich heeft gemeld bij het management van Forbs. De laagvlieger in de Premier League heeft inmiddels ook met Ajax gesproken, maar hoeft niet niet te rekenen op een transferdeal. Forbs wil namelijk voor zijn kans in Amsterdam gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Voetbal International volgen nog enkele niet nader genoemde clubs de situatie rondom Forbs met de nodige interesse. Ajax is in ieder geval bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor de Portugese linksbuiten, die tot medio 2028 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax legde vorig jaar zomer 14 miljoen euro neer voor de van Manchester City afkomstige Forbs. Dat bedrag kan door diverse bonussen nog verder oplopen. Het Nederlandse avontuur is voorlopig echter geen succes, daar Forbs voornamelijk als invaller wordt gebruikt.

Forbs tekende dus voor vijf jaar in Amsterdam, maar is onder interim-trainer John van ‘t Schip niet langer basisspeler. Op rechtsbuiten krijgt Steven Berghuis de voorkeur, terwijl op de linkervleugel aanvoerder Steven Bergwijn eerste keus is.

De Portugees jeugdinternational kwam tot nog toe tot 25 officiële duels, waarvan het merendeel als invaller.

Freek Jansen sluit niet uit dat er tijdens de winterse transferwindow nog enkele spelers bij Ajax vertrekken. De hoofdredacteur van Voetbal International liet vorige week weten dat er ‘beweging’ rondom onder meer Forbs zou zijn.

“Ik denk dat er nog wel wat spelers vertrekken", begon Jansen in de Pak Schaal Podcast. “Er is wel wat beweging. Rondom Forbs en een andere speler is er wat beweging. Maar dat is ook afhankelijk van de jongens zelf. Tegelijkertijd is deze selectie ook niet zo breed", zo stelde de journalist.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties