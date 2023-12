Premier League-clubs kiezen voor nieuwe regel die vooral Chelsea aanpakt

De twintig Premier League-clubs hebben ingestemd met een nieuwe regel over de contracten van aanwinsten, zo meldt David Ornstein van The Athletic dinsdag. De regel houdt in dat de transfersom die betaald is voor een speler over een periode van maximaal vijf jaar kan worden afgeschreven, ongeacht de duur van het contract.

Eerder konden Premier League-clubs de voor nieuwe spelers betaalde bedragen verspreiden over de gehele duur van het contract dat de aankoop tekende. Het afschrijven van een transfersom over meerdere jaren is voordelig voor een club met het oog op de financiële huishouding en de Financial Fair Play-regels.

Met dat feit in het achterhoofd kozen clubs er regelmatig voor om de nieuwe spelers een langdurig contract aan te bieden. Soms tekenden aanwinsten contracten voor wel zes, zeven of zelfs acht seizoenen.

Dit was bijvoorbeeld het geval bij Chelsea. De Londenaren trokken zoals bekend de nodige nieuwe spelers aan in de afgelopen transferperiodes en veelal deelde Chelsea lange verbintenissen uit.

Zo koos Cole Palmer afgelopen zomer voor een dienstverband bij Chelsea en tekende hij een contract tot medio 2030. Op die manier konden the Blues de betaalde transfersom afschrijven over een periode van zeven seizoenen.

Palmer is lang niet de enige Chelsea-aankoop die een contract voor een dergelijk lange periode tekende. Ook Djordje Petrovic (contract tot 2030), Roméo Lavia (2030), Moisés Caicedo (2031), Robert Sánchez (2030) en een hoop andere spelers werden voor lange tijd vastgelegd.

Chelsea is overigens niet de enige club die gebruik maakt van deze strategie, al is de ploeg uit Londen wel de club die er deze zomer het vaakst op terugviel. De maatregel heeft geen terugwerkende kracht, wat betekent dat de nieuwe regel niet geldt voor eerder gecontracteerde spelers.

